2018-08-09T14:00:25+03:00
Общество

Дав небольшую передышку, жара возвращается в Тверскую область

Для дачников и огородников проблема, зато для любителей отдыха на природе радость
Альберт БОЙКОВ
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Лето продолжается!Лето продолжается!Фото: Альберт БОЙКОВ
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Август продолжает радовать жителей Тверской области настоящей летней погодой. На протяжении недели температура воздуха в дневные часы раз за разом преодолевала отметку в +25 градусов, а довольные жители областной столицы гуляли по городу в шортах и футболках.

- Сейчас характер погоды определяет антициклон, поэтому пятница, суббота, а также первая половина воскресенья будут ясными и теплыми, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В дневные часы термометр за окном будет показывать +27...+29 градусов. И это в тени! Однако ночью похолодает до +15...+16, поэтому любителям ночных прогулок надо начинать утепляться.

В воскресенье, 12 августа, с западной стороны к Тверской области подойдут холодные фронты, которые принесут с собой небольшую прохладу. Воздух в воскресенье может прогреваться до +28, но при этом пройдут дожди. В понедельник уже похолодает до +18...+20, а осадки продолжатся, пусть и не такие существенные, как в воскресенье. Однако уже во вторник температура может вырасти на два градуса, а в среду еще на три.

Так что лето в Тверской области продолжается, поэтому не торопитесь доставать теплые вещи из шкафов.

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