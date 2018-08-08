2018-08-08T15:09:49+03:00
Общество

За неделю клещи высосали кровь у 189 человек в Тверской области

Роспотребнадзор утешает: активность кровососов идёт на спад
Алина ПЕТРОВА
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Маленький, но очень опасный.Маленький, но очень опасный.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На прошлой неделе в больницы обратились 189 укушенных клещами, 34% из них - дети. В Роспотребнадзоре поясняют: эти цифры не превышают многолетние показатели. Все лето усилиями ведомства земли региона обрабатываются от клещей.

Сейчас обезврежено 453 гектара земли, среди которых 402 гектара - территории загородных лагерей и баз отдыха.

Медики напоминают: укус клеща - не повод к самолечению. Соблюдайте правила, которые помогут вам спасти здоровье, а в некоторых случаях и жизнь (не стоит забывать, что клещи - переносчики энцефалита и боррелиоза).

Итак, если вас укусил клещ, лучше не пытайтесь вытащить его самостоятельно. Клещ так цепко держится за кожу, что есть риск оторвать ему голову. А без головы его уже нельзя проверить на инфекции, поэтому придется делать профилактику всех болезней, которые переносят клещи. Это курс иммуноглобулина от энцефалита и антибиотики от боррелий и эрлихий (возбудители заболеваний).

Если вы все же не утерпели, стали тащить клеща и оторвали ему голову, обращайтесь к инфекционисту в поликлинику по месту жительства - он назначит нужные лекарства. Торопитесь, профилактику нужно начать в первые два-три дня после укуса, иначе возрастает риск заражения.

В Твери клещей принимают на исследование в микробиологическую лабораторию по адресу: Тверь, ул. Дарвина, д. 13, тел.: (4822) 42-20-63, 45-00-05 (понедельник - пятница с 9.00 до 16.00, суббота с 9.00 до 13.00). Исследование занимает один день.

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