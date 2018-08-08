«Депутатский миллион»: Дмитрий Фадеев помогает школам, детсадам и очагам культуры

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-08T15:09:49+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Дмитрий Фадеев делит округ № 4 с коллегой по депутатскому корпусу Алексеем Оводковым.

- Два миллиона - это уже более солидная сумма, - говорит. Вот депутаты год от года в паре и работают.

В этом году по 300 тысяч рублей пошло на помощь школам № 47 и № 34. Здесь на эти деньги проводят текущий ремонт. 200 тысяч рублей получила начальная школа № 17. Деньги также выделены трем детсадам: № 131, № 156 и садику в Литвинках. С остатков прошлогоднего миллиона для библиотеки поселка Литвинки закупили книги на 47 тысяч рублей.

- Библиотечный фонд не обновлялся здесь более 20 лет, и читатели сами писали, какие книги библиотеке необходимо приобрести, - делится Дмитрий Фадеев.

Во Дворце культуры «Литвинки» уже проведен ремонт большого помещения, закуплены костюмы для танцевального и хореографического коллективов. Еще с прошлого года на Карпинского идет расчистка территории, снесено старое бомбоубежище. В этом году часть денег из депутатского миллиона Фадеев отдал на оборудование здесь детской площадки.

Еще часть депутатских средств пошла на облагораживание зоны отдыха между улицами Скворцова-Степанова и Благоева на берегу реки Соминка. Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу.

Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя.

Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.