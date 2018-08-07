«Тверь Водоканал» сегодня заменил две задвижки на дюкере через Тьмаку

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-07T16:49:36+03:00

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Работы проводились под мостом через Тьмаку на улице Спартака, где водовод переходит на другой берег по дну реки.

По этому трубопроводу транспортируется подготовленная вода с Тверецкого водозабора до врезки в водовод большего диаметра на улице Коминтерна. Замена запорной арматуры обеспечит герметичность перекрытия при производстве ремонтных работ и вместе с тем минимизирует зону отключения абонентов.

«В камере перед дюкером трубопровод разделяется на две нитки, которые вновь соединяются на противоположном берегу. Мы заменили задвижки на обеих нитках, это позволит при необходимости выводить одну из ниток в ремонт, водоснабжение в полном объеме будет осуществляться по другой. Работы выполнены в короткие сроки, так как в последние годы мы накопили большой опыт в замене запорной арматуры больших диаметров», - говорит начальник водопроводного цеха Константин Смирнов.

В ближайшее время будет заменена еще одна задвижка на этом водоводе в месте его присоединения к водоводу 600 мм в районе Южного моста. В отличие от нынешних работ понадобится ограничить водоснабжение значительного числа абонентов, о чем они будут заблаговременно извещены через свои управляющие компании, официальный сайт «Тверь Водоканала» и СМИ.