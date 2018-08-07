2018-08-07T17:28:01+03:00
Общество

О чемпионате мира по футболу в Твери напоминает блокпост на Привокзальной площади

Не хватает только дзотов и вышек с часовыми
Альберт БОЙКОВ
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Привокзальная площадь до сих пор перекрытаПривокзальная площадь до сих пор перекрытаФото: Альберт БОЙКОВ
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Чемпионат мира по футболу закончился больше трех недель назад. Благодаря событию планетарного масштаба преобразились не только города, где проходили матчи, но и те населенные пункты, где футбол смотрели только по телевизору.

Так, власти Твери на время проведения ЧМ по футболу решили ограничить въезд и парковку на Привокзальной площади, объяснив это антитеррористической защитой.

С 7 июля на прилегающую к вокзалу территорию могут попасть только автобусы и троллейбусы, а также сотрудники специальных служб. Такси, которое тоже является общественным транспортом, в категорию избранных не попало.

В итоге территорию обнесли шлагбаумами и поставили бетонные блоки наподобие тех, коими перегораживают подъезды к блокпостам в горячих точках. Жителей же попросили понапрасну не переживать. И пообещали, что 25 июля все ограничения будут сняты, а несимпатичные железобетонные блоки убраны.

К таким новшествам привыкать не хочется Фото: Альберт БОЙКОВ

К таким новшествам привыкать не хочетсяФото: Альберт БОЙКОВ

Временно была перенесена и остановка общественного транспорта на улице Коминтерна, что у аптеки, в парковочный карман у храма Александра Невского.

Поскольку на календаре уже 7 августа, корреспондент «КП»-Тверь» решил отправиться на Привокзальную площадь, чтобы проверить, выполнили ли городские власти данное жителям обещание, снят ли с Привокзалки милитаристский режим, так пугающий горожан и гостей областного центра.

Проезжая мимо площади, увидел, что воз и ныне там. Таксисты стоят вдоль шлагбаумов, а со стороны вокзала вереницей тянутся люди. Некоторые из них несут в руках большие сумки: на календаре всё ещё лето - традиционная пора отпусков. Чтобы припарковать редакционный автомобиль, пришлось потратить минут десять. Территория у привокзального гипермаркета буквально кишит транспортом, водители наматывают круги в поисках освободившегося места.

Ну наконец место найдено, и я отправляюсь на Привокзальную площадь. Честно говоря, непривычно видеть её такой. Возникает ощущение, что людей стало меньше. Никакой суеты и таксистов. Мужчины в годах, облокотившись на шлагбаум, пытаются заманить клиентов, выходящих из подземного перехода. Заработать свою копеечку становится все сложнее.

Таксисты в поисках клиентов Фото: Альберт БОЙКОВ

Таксисты в поисках клиентовФото: Альберт БОЙКОВ

Чуть поодаль стоит большой зеленый автобус в ожидании пассажиров. В рейс он отправляется практически пустой. Видимо, не всем с ним по пути.

По периметру Привокзальной площади расставлены бетонные блоки, и даже клумбы, которые преграждают въезд по направлению к междугородним кассам, производят неоднозначное, явно не цветочное впечатление.

У въезда на территорию площади стоит «Газель» со знаком «инвалид» на корпусе. Однако внутри её находится крепкий мужчина в штанах цвета хаки. Видно, именно он контролирует доступ на площадь через шлагбаум.

Уже на выходе меня останавливает умудрённый опытом таксист с пытливым взглядом.

- Слушай, а когда это все уберут? - интересуется он.

- Не знаю, должны были две недели назад это сделать, - лишаю таксиста надежды.

- Понимаешь, люди, приезжающие в Тверь, просто в шоке. Спрашивают: «А что у вас тут происходит?» Я, честно говоря, тоже в шоке. Не хватает только вышек с автоматчиками!

Тут размышления таксиста прерывает потенциальный клиент. Насчёт автоматчиков мысль, кстати, интересная, наверное, тогда никто не только на Привокзалку, но и в Тверь не сунется.

Клумбы на страже порядка Фото: Альберт БОЙКОВ

Клумбы на страже порядкаФото: Альберт БОЙКОВ

Здесь дежурит человек в штанах цвета хаки Фото: Альберт БОЙКОВ

Здесь дежурит человек в штанах цвета хакиФото: Альберт БОЙКОВ

На остановке людно Фото: Альберт БОЙКОВ

На остановке людноФото: Альберт БОЙКОВ

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