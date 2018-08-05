Несчастный случай: На «Нашествии» мужчина задел флагштоком кабель и погиб на месте

5 Авг. 15:45 2018-08-05T22:01:10+03:00

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Приехать на «Нашествие» с флагом – дело святое. Причем каких-то только флагов здесь не увидишь – как с любимыми исполнителями, так и с символикой самого рок-фестиваля. Ведь, если едешь на главное приключение лета, то об том должен знать, если не весь мир, то хотя бы все проезжающие мимо тебя водители машин.

К несчастью, для одного из гостей фестиваля именно такой вот флаг, закрепленный на удочке (как это делает здесь большинство), привел к трагических последствиям..

Как правило, любители отечественной рок-музыки собранные конструкции закрепляют и устанавливают на парковках рядом с машинами. А когда начинает выступать любимый исполнитель, фанаты берут их на поле, чтобы размахивать в толпе.

В самый разгар фестиваля, 4 августа, так поступил и один из гостей фестиваля (его личность уточняется – Ред.).

К настоящему моменту известно, что мужчина возвращался с парковки №2, где как раз и прихватил удочку с флагом. А в тот момент, когда по дороге стал ей размахивать, задел провода. Сообщается, что пострадавший скончался на месте.

Однако о трагедии стало известно лишь утром 5 августа. До этого момента никакой информации о трагедии не поступало.

- Это не удивительно. Здесь порядка 200 тысяч человек. Множество ярких событий, конкурсов, музыки. За всем не уследить , поэтому многое просто теряется, - объясняет с места событий корреспондент «КП»-Тверь» Альберт Бойков и добавляет. - По любому, свидетели были, но информация не просочилась.

Кстати, наш корреспондент побывал на месте трагедии, парковке №2. Это огромная территория находится на расстоянии 2-2,5 км от главных сцен фестиваля. От земли до проводов здесь порядка 4 метров. Удочка с флагом составляет примерно 3 метра.. Скорее всего, мужчина поднимался по ступенькам мостика, идущего к сценам фестиваля.

Провода проходят в районе моста, который ведет к сценам фестиваляФото: Альберт БОЙКОВ

К слову, получить подтверждение или опровержение от организаторов фестиваля также оказалось не так-то просто. Комментировать данное ЧП они отказывались, ссылаясь на то, что трагедия произошла за пределами территории «Нашествия». А вот на самой территории фестиваля никаких трагических событий зафиксировано не было.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подробности не разглашают

5 августа в 16.30 организаторы созвали пресс-конференцию, на которой планировалось рассказать о всех неприятных моментах или инцидентах фестиваля.

Журналисты надеялись, что в череде комментариев будут озвучены и подробности по ЧП с погибшим мужчиной. Однако ответ был весьма уклончивым.

- К нам не поступала информация о подобном инциденте, - отметил один из представителей. А второй уточнил, - Если точнее, информации о подобном происшествии на территории фестиваля у нас нет. А то, что происходит за территорией, мы прокомментировать не можем.

Почти такой же ответ был получен и на другой вопрос. Один из журналистов поинтересовался: «У меня есть информация, что на территории фестиваля действует организованная группа людей, которая срывает с гостей цепочки и ценные украшения. Так ли то?»

- Такой информации нет, - повторили организаторы. – Возможно, украшения были потеряны людьми, которые активно танцуют и двигаются (Речь идет о так называемой пляске слэм – когда толпа людей хаотично двигается, размахивая руками и ногами и толкая друг друга – Ред.). - В любом случае, - отметили организаторы, подводя итог пресс-конференции, - К каждому из гостей фестиваля мы приставить охранников не можем.

Резюме итоговой пресс-конференции можно сформулировать так: никаких инцидентов на территории фестиваля зафиксировано не было. Все проходит гладко.