2018-08-03T15:35:39+03:00
Общество

Где и как взять в аренду транспондер T-pass для проезда по платному участку

1 августа 2018 года транспондер можно не только купить, но и взять в аренду во всех дополнительных офисах продаж
Ольга КУПОРОВА
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Фото: «Автодор-Платные Дороги»Фото: «Автодор-Платные Дороги»
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Ранее данная услуга действовала только в Центрах продаж и обслуживания на 51, 71 и 133 км автомобильной дороги М-4 «Дон» и предоставляла возможность получить транспондер T-pass в аренду, используя его сразу после подписания заявления.

С 1 августа 2018 года возможность арендовать транспондер появилась у пользователей всех Дополнительных офисов продаж, расположенных в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Калуге, а также в Центрах продаж 208 км скоростной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и 1093 км автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области.

За 2 рубля в сутки физические лица могут получить транспондер в аренду на срок от 1 календарного дня, а юридические лица – от 30 дней.

Вернуть устройство после использования можно в любом Центре продаж и обслуживания, в котором действует данная услуга. Адреса и график работы

Дополнительных офисов продаж:

М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

Тверская область, 208 км автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Расположен по направлению «в Москву» после Пункта взимания платы 208 км.

Режим работы: 09:00-21:00, без перерывов и выходных.

· г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 111, офис 504,Бизнес-центр «М-111».

Режим работы: понедельник - четверг - 09:00-18:00, пятница - 09:00-16:45. Выходные дни: суббота - воскресенье.

М-4 «Дон»

Московская область, 51 км автомобильной дороги М-4 «Дон».

Расположен по направлению «из Москвы».

Режим работы: 09:00-21:00, без перерывов и выходных дней.

· Московская область, 71 км автомобильной дороги М-4 «Дон».

Расположен по направлению «в Москву» перед Пунктом взимания платы 71 км.

Режим работы: 09:00-21:00, без перерывов и выходных дней.

· Тульская область, 133 км автомобильной дороги М-4 «Дон».

Расположен по направлению «из Москвы» после Пункта взимания платы 133 км.

Режим работы: 09:00-21:00, без перерывов и выходных дней.

· г. Воронеж, Московский проспект, 7Е, офис 216, Бизнес-центр «Плаза».

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, без перерывов и выходных дней.

· г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 3/3, офис № 505.

Режим работы: понедельник – четверг - 09:00-18:00, пятница - 09:00-16:45. Выходные дни: суббота - воскресенье.

· Ростовская область, 1093 км автомобильной дороги М-4 «Дон». Расположен по направлению «из Москвы» перед Пунктом взимания платы 1093 км. Режим работы: 09:00-21:00, без перерывов и выходных дней.

· г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1, корпус 1, офис 309, Бизнес-центр «AVM- ORSETTO».

Режим работы: понедельник - четверг - 09:00-18:00, пятница - 09:00-16:45. Выходные дни: суббота - воскресенье.

М-3 «Украина»

· г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, офис 308, -й этаж, Бизнес-центр «М-11».

Режим работы: понедельник - пятница - 09:00-21:00. Выходные дни: суббота - воскресенье.

Подробную информацию об услуге можно узнать на странице «Аренда транспондера T-pass»

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