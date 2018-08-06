2018-08-06T18:05:59+03:00
Общество

Центр Твери оккупировали виноградные улитки

А всё потому, что погода, как в субтропиках
Ирина ТАРАСОВА
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Виноградных улиток в этом году необыкновенно много. Фото: Ботанический сад ТвГУВиноградных улиток в этом году необыкновенно много. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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Дожди, жара - и снова дожди и жара... Погода этого лета максимально приближена к той, что в азиатских странах. Субтропики.

Если жителями нашей полосы, признаться, переносится это тяжеловато, то для некоторых представителей животного мира это самый настоящий рай. Плодись - не хочу…

Именно поэтому вся вторая половина июля и начало августа, стоило только чуть выехать за пределы города, стала царством самых разных бабочек, которых в этом году много как никогда.

Необыкновенно много в этом году и... виноградных улиток. Крупные, почти в 10 см длиной, они прекрасно живут даже на клумбах в центре города, не спеша передвигаются по стриженым газонам и смело выползают на асфальт.

За комментарием мы обратились к директору Ботанического сада ТвГУ Юрию Наумцеву.

- Если говорить на примере нашего сада, то встретить у нас виноградных улиток 20 лет назад было большой удачей. Но теперь их с каждым годом становится все больше, а в этом году их просто катастрофически много. И сейчас это не только проблема сада, но и города в целом.

Климат стал мягче и им очень даже комфортно. Фото: Ботанический сад ТвГУ

Климат стал мягче и им очень даже комфортно. Фото: Ботанический сад ТвГУ

По словам специалиста мира растений, виноградная улитка - довольно крупный наземный моллюск, никогда не жила в нашем регионе, теперь же она становится обыденным обитателем.

- Мало того, что они ползают, они достаточно прожорливы, поедают много зелени, вредят растениям. И иногда настолько, что это представляет бедствие, сравнимое по масштабу разве что с борщевиком. Надо сказать, улитки большие гурманы, они выбирают то, что повкуснее. А вкусно им, по крайней мере у нас в саду, то, что является самым редким и что вырастить труднее всего.

Причина роста популяции по мнению директора Ботанического сада - изменение климата: зимы стали мягкими, лето более влажным. К тому же улитки не имеют внешних врагов, этим тоже объясняется рост численности.

- Но это, согласитесь, все равно весело, потому что они живые. Все равно они будут пытаться вписаться в нашу жизнь. Ну а мы со своей стороны должны следить за их жизнью. Чтобы все было в равновесии, - уточняет Юрий Наумцев.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

В погоне за летом на... улитках!

5 августа в Ботаническом саду ТвГУ прошел традиционный семейный праздник "В погоне за Летом".

Название праздника оказалось символичным. Самое начало пришлось на внезапно появившиеся тучи, грозу и дождь. Но ни организаторы, ни гости не испугались. Программу было принято продолжать. И лето удалось... догнать. Уже через некоторое время выглянуло солнце, и большая часть программы прошла при отличной погоде.

Главными звездами праздника стали, конечно, улитки. За ними можно было наблюдать, подержать их на ладони и почувствовать их ответное прикосновение. И, конечно, поболеть за своего любимца на самых настоящих Бегах улиток, в которых приняли участие как виноградные, те, что поменьше, так и крупные - ахатины.. Были даже ставки - исключительно конфетами.

Радует, что ахатины (особенно крупные улитки) пока еще не ползают в центре Твери. Их можно встретить разве что на празднике в Ботаническом саду. Фото: Ботанический сад ТвГУ

Радует, что ахатины (особенно крупные улитки) пока еще не ползают в центре Твери. Их можно встретить разве что на празднике в Ботаническом саду. Фото: Ботанический сад ТвГУ

Улитки в этот день были везде и во всем - смешные улитки из бумаги и старых газет на творческом мастер-классе, яркие улитки на художественном мастер-классе, улитки, выстриженные из туи на садовом мастер-классе.

Советом, как не пропустить, не прозевать уходящее лето Юрий Викторович поделился со всеми тверичанами:

- Не случайно говорят, лето это маленькая жизнь. Это особое время года, о котором мы мечтаем, любим его с дества, ждем его. Это и время поездок к бабушкам, и в лагеря, и купания в речках, время фруктов и ягод. Не предавайте собственную мечту в конце концов!

Если вы были счастливы, когда были маленькими, то теперь-то, когда вы выросли, разрешите себе все, что только можно! Если в детстве нам не все было доступно и дозволено, то сейчас-то уж позвольте себе всё - есть мороженное до отвала, валяться на пляже сколько угодно. Даже если вы работаете, то в конце концов идите на речку вечером, идите купаться в ночь под луной, разожгите костер, правда где это можно, пойте под гитару. Наконец, выпивайте даже, если хотите.. холодные напитки.

Лето прекрасно, что говорить и и настолько коротко, что не стоит жаловаться на дожди или жару. Стоит лишь радоваться моменту. Ну, и приходи в наш сад, который покажет вам лето во всей красе.

Главными звездами праздника стали, конечно, улитки. причем, самые разнообразные. Фото: Ботанический сад ТвГУ

Главными звездами праздника стали, конечно, улитки. причем, самые разнообразные. Фото: Ботанический сад ТвГУ

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