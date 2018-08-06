Улица, фонарь, скандал: глава района Тверской области поссорился с селянами на торжественном открытии линии электропередач

6 Авг. 15:40 2018-08-06T15:52:39+03:00

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От Оленино до Твери трястись на машине часа два с половиной. Медвежий уголок. Хотя не совсем: от столицы по Москве - Риге километров 280 будет.

Не просто там: работы нет, народ уезжает. С 1996 года руководит районом глава Олег Дубов. В прошлом журналист, заместитель губернатора, защитник курильщиков (сам он за то, чтоб курить на рабочем месте, судился, но все же проиграл - Ред.) и пламенный блогер.

Все события районного масштаба Олег Дубов освещает у себя на страничках в соцсетях. Иногда, правда, из этих заметок вырастают скандалы всероссийского масштаба. Так, намедни глава с супругой (она у него зам - Ред.) открывали в деревне Холмец линию освещения в 18 светодиодных фонарей, установленных по программе поддержки местных инициатив.

Собрались на праздник все сорок жителей села, плюс несколько столичных дачников. Ну, как положено, ленточку красную натянули, шарики повесили. И не смейтесь по поводу ленточки и шарика: принято так в рамках программы по всей стране, потому как сбрасываются на установку того или иного объекта благоустройства жители и власти вместе. Вот чиновники людям праздник и устраивают. Так вот, открытие фонаря омрачила в Холмце группа дачников, резко высказавшихся в отношении Дубова.

- А сколько этот фонарь стоит, - выступил вперед подвыпивший заезжий мужик и добавил: - Ты украл эти деньги и съездил в отпуск на них.

Дубов не стерпел, обозвал парня «пьяным уродом». Народу почудилось, что глава района обматерил парня. Открытие было сорвано, настроение испорчено.

Но не успели холмчане открыть соцсети и запостить в них вопиющий случай, как сам Дубов, добравшись в ночи до компьютера, выложил пост, где назвал все произошедшее «мини-майданом» пьяных дачников, ангажированных его конкурентами, и пообещал: отныне, после таких демаршей, благоустройство села Холмец под большим вопросом.

И вспыхнул скандал: помимо обитателей интернета, укорявших Дубова за столь жесткую позицию в отношении селян, тему подхватили федеральные блогеры и журналисты. Теперь Дубов убеждает, что его заказали на федеральном уровне.

- Я не сомневаюсь, что это заказуха и что это стоит денег. Такой масштаб федеральной кампании по надуманному предлогу... Но таких денег у моих оппонентов нет, наверное, они с кем-то скооперировались, - предположил Дубов в разговоре с «КП»-Тверь».

Ну а селяне наслаждаются вечерним светом светодиодных фонарей, некоторые, правда, по слухам, хотят губернатору писать: за обзывательства пусть глава района ответит.

Граждане-смутьяны, которые не поладили с Дубовым.Фото: страничка Олега Дубова в соцсети facebook.com