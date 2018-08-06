«Нашествие-2018»: рокеры те и немного другие

СЕГОДНЯ 14:53 2018-08-06T14:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Большом Завидово отгремел рок-фестиваль «Нашествие». Десятый раз подряд Конаковский район принимал рокеров со всех концов страны. На протяжении четырех дней больше 200 тысяч человек слушали музыку, танцевали, знакомились и запасались эмоциями впрок. Такого, как в прошлом году, когда из-за дождей фестиваль утонул в грязи, не было (подробнее об этом на kp.ru). Погода благоволила.

Лучше пусть здесь стоят наши танки, чем чужие

На поле невыносимо жарко - под тридцать градусов. Народ отдыхает: кто-то валяется на траве, кто-то в тени пьет пивко, кто-то палатку ставит или стоит за водой в хвостатой очереди. Кстати, цены за пятилитровую бутыль приемлемые - 150 рублей. Оправившись от зноя, народ тянется к сценам. «Кукрыниксы», «Алиса», «LOUNA», «КняZz» - от музыки в буквальном смысле не спрятаться. Вокалом радуют не только рок-кумиры, но и сами рокеры - у многих с собой гитары. Бренчат у палаток. Зачастую народное исполнение затягивается до 5-6 часов утра, однако невольные слушатели стоически переносили ожидаемое испытание. Кстати, в этом году из-за выставки военной техники на фестивале на «Нашествие» отказались ехать «Гречка», «Монеточка», «Порнофильмы», «Пошлая Молли», «Элизиум», «Йорш». В пресс-центре журналисты не раз задавали вопрос артистам о демарше их товарищей. Общий посыл их коллег по цеху сводился к тому, что «лучше пусть здесь стоят наши танки, чем чужие».

Кстати, в исполнении гитаристов-любителей не удалось услышать ни одной песни групп, которые объявили демарш и фестивалю, и своим поклонникам. Одним словом, «отряд на заметил потери бойцов».

Все как-то респектабельно

С каждым годом «Нашествие» становится все более респектабельным, что ли. Теперь здесь не только тощие грязные рокеры, которые спят на земле. Большинство - это люди с палатками, стульчиками-креслами, девайсами. Нередко можно встретить людей на дорогостоящих иномарках. Время уже другое, да и сами организаторы стараются усовершенствовать легендарную площадку. Теперь «главное приключение лета» - это не только музыка и стихи (на сцене Высоцкий), но и отдых для самых притязательных гостей. Настольные и компьютерные игры, тир, стрельба из лука, лекции, фильмы, футбол, волейбол. Естественно, что за большинство развлечений приходилось платить - от 200 до 1000 рублей (не считая изысканно-дорогих развлечений - например, полет на воздушном шаре). Много развлечений для детей. Люди приезжают семьями. Однако есть все же вечные проблемы, которые вряд ли когда-то решатся. Например, поход в местный туалет требует большой выдержки и тренированных легких. Дыхание приходится задерживать надолго. Это специфика фестиваля, которая наверняка останется навсегда. Однако для настоящих рокеров это не должно быть проблемой. До старта «Нашествия-2019» осталось 333 дня.

Смерть, которой как бы не было

4 августа на парковке № 2 мужчина задел удочкой, на которой был закреплен флаг, провода. Разряд тока оказался для несчастного смертельным. Потерпевший скончался на месте ЧП. Комментируя данный прецедент, организаторы фестиваля были кратки и лаконичны. С их слов, на территории «Нашествия» несчастных случаев зафиксировано не было. А что происходит за площадкой, они вроде как и не в курсе. Хочется верить, что организаторы фестиваля проведут работу над ошибками и развесят хотя бы предупреждающие таблички о возможных угрозах. Некоторые гости находятся на фестивале в подпитии, поэтому о возможной опасности им все-таки стоит напоминать.

Водолаз тоже решил посетить легендарный фестивальФото: Альберт БОЙКОВ

Перебравших меломанов искала специальная службаФото: Альберт БОЙКОВ

Погода благоволила гостямФото: Альберт БОЙКОВ

Водные процедурыФото: Альберт БОЙКОВ