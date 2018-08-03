2018-08-03T15:35:39+03:00
Общество

Про Речной забыли: полуразрушенный символ Твери зарастает лесом

В канун годовщины обрушения культового здания «Комсомолка» прогулялась у руин
Алина ПЕТРОВА
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Некоторые деревца на руинах уже метр в высоту.Некоторые деревца на руинах уже метр в высоту.Фото: Альберт БОЙКОВ
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А что там с Речным? Ведь 8 августа будет год, как символ Твери скандально, хоть и частично обрушился.

Шумиха в прессе и заверения областных чиновников о том, что памятник архитектуры времен сталинского ампира обязательно надо спасать, схлынули еще по осени. Тогда на заседании региональной бюджетной комиссии было решено выделить 5,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства области на продолжение противоаварийных работ в здании Речного вокзала. На эти деньги и еще на кое-какие бюджетные вливания рухнувшую часть завесили белым баннером, установили временную крышу над развалинами.

Вокруг Речного вырос зеленый рифлёный забор, чтоб любопытствующие не лазили. На этом всё. Эксперты в области охраны памятников высказывались в прессе, что чинить Речной уж больно дорого, неподъёмно. Наверное, власти решат разобрать здание и на его месте построить новодел. Говорили, что нужно сначала лишить Речной статуса объекта культурного наследия, тогда проводить ремонтные работы будет проще. Но и эти размышления стихли.

В канун годовщины мы побывали на развалинах. Здесь сегодня ни единой души, лишь пара рыбаков на пристани. За зелёной оградой - величественные руины, зарастающие молодым леском. Некоторые деревца уже в метр высотой.

- Какова судьба Речного? - этот вопрос мы адресовали правительству региона. Но, видно, он застал клерков врасплох, а потому здесь хранят молчание.

В организации «Тверские своды», проводящей общественный мониторинг исторических архитектурных памятников Верхневолжья, нам тоже ничего нового не рассказали, лишь заметили, что Речной как был памятником культурного наследия, так им и остался, никто для ускорения ремонтных работ его этого статуса не лишал.

А ведь исторический опыт подсказывает, что если здание долго стоит брошенным и полуразрушенным, то просуществует оно недолго. Жаль...

Развалины Речного. Фото: Альберт БОЙКОВ

Развалины Речного.Фото: Альберт БОЙКОВ

Двери Речного. Фото: Альберт БОЙКОВ

Двери Речного.Фото: Альберт БОЙКОВ

Речной зарастает лесом. Фото: Альберт БОЙКОВ

Речной зарастает лесом.Фото: Альберт БОЙКОВ

На пристани Речного красиво. Фото: Альберт БОЙКОВ

На пристани Речного красиво.Фото: Альберт БОЙКОВ

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