В коридорах тверских высших учебных заведений, несмотря на важный день для абитуриентов, пустынно: всю информацию поступающие узнают на официальных сайтах вузов. Здесь лишь те, кто пришел подавать апелляции, их немного.В коридорах тверских высших учебных заведений, несмотря на важный день для абитуриентов, пустынно: всю информацию поступающие узнают на официальных сайтах вузов. Здесь лишь те, кто пришел подавать апелляции, их немного.Фото: Альберт БОЙКОВ
2018-08-03T15:35:39+03:00
Общество

В вузы Твери в первую волну попали лишь отличники и льготники

До 8 августа у абитуриентов ещё есть возможность попасть на бюджет
Алина ПЕТРОВА
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Первая волна зачислений в вузы завершилась 3 августа. В ее рамках закрывается 80% учебных бюджетных мест. Приемные комиссии получили на руки свежевыпущенные приказы о зачислении. Зачислены абитуриенты с самыми высокими баллами по ЕГЭ, ну и льготники с целевиками - они шли вне конкурса в так называемую нулевую волну.

В коридорах тверских высших учебных заведений, несмотря на важный день для абитуриентов, пустынно: всю информацию поступающие узнают на официальных сайтах вузов. Здесь лишь те, кто пришел подавать апелляции, их немного. Вторая волна (20% оставшихся бюджетных мест) для тех, кто так и не определился или не попал в вуз мечты, где высокий проходной балл, завершится 8 августа, так что время, чтобы попытать счастье, у ребят есть.

«Комсомолка» обзвонила государственные вузы Твери и узнала, сколько первокурсников зачислено на бюджет в первую волну зачислений.

Тверской государственный университет

В первую волну зачислено 546 человек, плюс льготники и целевой набор - 80 человек. Всего же в ТГУ подано более 5000 заявлений. Предпочтения абитуриентов год от года не меняются. Самыми востребованными остаются специальности «экономист» и «юрист».

Тверской государственный технический университет

Третьего августа в приказе о зачислении в первую волну значились фамилии 418 абитуриентов, в нулевую волну зачислено 20 человек. Всего же в Политех подано 4000 заявлений. В топе уже который год остаются направления: строительство, электроэнергетика и электротехника, а также экономическая безопасность.

Тверская государственная сельскохозяйственная академия

Приняла в первую волну 120 человек, кроме этого на первый курс зачислено пять льготников. Всего же в академию было подано 512 заявлений. В лидерах по-прежнему специальности «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, наземные транспортно-технологические средства», «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Тверской государственный медицинский университет

Сюда в первую волну зачислен 141 абитуриент. Плюс 150 целевиков и льготников. Всего же в этом сезоне вуз принял почти 3000 комплектов документов от абитуриентов. Почти все они по направлениям: лечебное дело, педиатрия, стоматология и фармация.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Здесь в первую волну зачислено 19 абитуриентов, по особой квоте прошли на первый курс три человека. Всего же в академию было подано 266 заявлений. Направление, которое неизменно притягивает почти всех абитуриентов, это «Государственное и муниципальное управление».

Впереди вторая волна зачислений. В региональных вузах отмечают, что по некоторым специальностям конкуренция во вторую волну может быть даже выше, поскольку возвращаются абитуриенты, не поступившие в топовые столичные вузы и вынужденные искать запасной аэродром.

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