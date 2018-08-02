«Тверь Водоканал» заменит аварийный участок водовода на 2-й Колхозной улице

2 Авг. 15:20 2018-08-03T12:11:22+03:00

В этом году ООО «Тверь Водоканал» переложит участок водовода диаметром 600 мм, который проходит в районе 2-й Колхозной улицы в Пролетарском районе Твери.

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Трубопровод был построен в 1987 году, по нему подготовленная вода с Тверецкого водозабора подается жителям Пролетарского района, а также микрорайонов Мамулино и Южный. Заменить планируется участок от улицы Тракторной в сторону улицы Красного Октября.

«В производственной программе 2018 года эти работы не были запланированы. Однако после того, как недавно в результате износа трубына участке образоваласьтечь, руководством предприятия принято решение включить этот объект в перечень мероприятий текущего года. Хотя обошлось без отключения абонентов, но потери ресурса были значительные и неудобства для жителей тоже. Перекладка исключит риск возникновения подобных ситуаций на этом участке», - поясняет начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Старая стальная труба будет заменена на пластиковую из полиэтилена низкого давления. Гарантированный производителем срок ее службы не менее 50 лет.

Напомним, в прошлом году также производились работы по замене участка этого водовода в районе 2-й Колхозной улицы. Тогда были заменены 240 метров от реки Тьмаки до улицы Красного Октября.