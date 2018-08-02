2018-08-03T12:11:22+03:00
Общество

С 8 по 12 августа в Олимпе «Новоторжская ярмарка» представит новую коллекцию шуб

О том, что модно в новом меховом сезоне, в нашем материале.
Алина ПЕТРОВА
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Новая коллекция шуб от "Новоторжской ярмарки"Новая коллекция шуб от "Новоторжской ярмарки"
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Новинка сезона - коллекция меховых пальто «COSMOS».

Новинка сезона - коллекция меховых пальто «COSMOS»

Новинка сезона - коллекция меховых пальто «COSMOS»

Современность и молодежность в коллекции "COSMOS"

Современность и молодежность в коллекции "COSMOS"

Игорь Гуляев, дизайнер:

- Мне в коллекции «COSMOS» понравились современность, молодежность и при этом носибельность, красивая цветовая гамма. Все ново.

Дизайнер Игорь Гуляев

Дизайнер Игорь Гуляев

Сейчас на «Новоторжской ярмарке» много новых моделей шуб. Это мутон, овчина-премиум, нутрия, лисица, каракуль и норка. Размеры - от 42-го до 60-го.

Цветная норка

Цветная норка

Богата коллекция шуб из российской и аукционной норки. Это модные куртки, манто, элегантные длинные пальто. Цвета изделий на любой вкус: от красивых натуральных до ярких, фантазийных. Фасоны разнообразные. Выбирайте популярный в этом году поперечный, диагональный крой или не выходящую из моды классику. Цены - от 80 до 270 тыс. руб.

Новые модели шуб на "Новоторжской ярмарке"

Новые модели шуб на "Новоторжской ярмарке"

Все шубы чипированы. Любую шубу можно купить в РАССРОЧКУ или в кредит.*

Добро пожаловать за шубой!

С 8 по 12 августа 2018 г.

ТЦ «Олимп», 2-й этаж

Тверь, Тверской пр-т, 2

*Рассрочка, кредит. ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013.

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