С 8 по 12 августа в Олимпе «Новоторжская ярмарка» представит новую коллекцию шуб
Новинка сезона - коллекция меховых пальто «COSMOS».
Новинка сезона - коллекция меховых пальто «COSMOS»
Современность и молодежность в коллекции "COSMOS"
Игорь Гуляев, дизайнер:
- Мне в коллекции «COSMOS» понравились современность, молодежность и при этом носибельность, красивая цветовая гамма. Все ново.
Дизайнер Игорь Гуляев
Сейчас на «Новоторжской ярмарке» много новых моделей шуб. Это мутон, овчина-премиум, нутрия, лисица, каракуль и норка. Размеры - от 42-го до 60-го.
Цветная норка
Богата коллекция шуб из российской и аукционной норки. Это модные куртки, манто, элегантные длинные пальто. Цвета изделий на любой вкус: от красивых натуральных до ярких, фантазийных. Фасоны разнообразные. Выбирайте популярный в этом году поперечный, диагональный крой или не выходящую из моды классику. Цены - от 80 до 270 тыс. руб.
Новые модели шуб на "Новоторжской ярмарке"
Все шубы чипированы. Любую шубу можно купить в РАССРОЧКУ или в кредит.*
Добро пожаловать за шубой!
С 8 по 12 августа 2018 г.
ТЦ «Олимп», 2-й этаж
Тверь, Тверской пр-т, 2
*Рассрочка, кредит. ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013.