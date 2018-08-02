Лето покидает Тверскую область

2 Авг. 15:23 2018-08-03T12:11:22+03:00

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По-видимому, долго радоваться жаре жителям Тверской области не суждено. Только люди попривыкли к погожей погоде, и вот на горизонте уже замаячило похолодание. На календаре август, поэтому летняя благодать скоро останется только в воспоминаниях.

- Последние дни жаркую погоду обеспечивал антициклон, однако постепенно давление начнет падать, а к Верхневолжью вплотную подойдут области низкого атмосферного давления, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Такие атмосферные передряги сулят жителям Тверской области радикальную смену погоды. В пятницу и субботу с большой вероятностью пройдут кратковременные дожди, которые, возможно, будут сопровождаться грозами. При этом температура воздуха будет держаться около +26...+28 градусов. А в воскресенье похолодает до +24. Небо окончательно заволокут тучи, за которыми спрячется солнце. Что касается ветра, то он будет слабым, почти незаметным.

С началом новой рабочей недели погода не изменится. Будет облачно и дождливо, а температура воздуха вряд ли превысит +20 градусов. Лето медленно, но уверенно покидает Тверскую область.