Лето покидает Тверскую область
По-видимому, долго радоваться жаре жителям Тверской области не суждено. Только люди попривыкли к погожей погоде, и вот на горизонте уже замаячило похолодание. На календаре август, поэтому летняя благодать скоро останется только в воспоминаниях.
- Последние дни жаркую погоду обеспечивал антициклон, однако постепенно давление начнет падать, а к Верхневолжью вплотную подойдут области низкого атмосферного давления, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.
Такие атмосферные передряги сулят жителям Тверской области радикальную смену погоды. В пятницу и субботу с большой вероятностью пройдут кратковременные дожди, которые, возможно, будут сопровождаться грозами. При этом температура воздуха будет держаться около +26...+28 градусов. А в воскресенье похолодает до +24. Небо окончательно заволокут тучи, за которыми спрячется солнце. Что касается ветра, то он будет слабым, почти незаметным.
С началом новой рабочей недели погода не изменится. Будет облачно и дождливо, а температура воздуха вряд ли превысит +20 градусов. Лето медленно, но уверенно покидает Тверскую область.