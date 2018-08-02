«Депутатский миллион»: Сергей Аксенов не оставил без внимания дворы и школьные стадионы

2 Авг. 11:31 2018-08-03T12:11:22+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Сергей Аксенов свой миллион распределил на благоустройство. Так 500 тысяч рублей пойдет на разработку проектно-сметной документации дворовых территории в домах на Санкт-Петербургском шоссе, улицах Хромова и Паши Савельевой. 100 тысяч пойдет на ремонт дворовых детских площадок в Заволжском районе, по 100 тысяч на ремонт помещений получат детсады № 138 и 130. 200 тысяч рублей на ремонт помещений получит школа №40.

- Так же путем внесения поправок в бюджет удалось дополнительно выделить четыре миллиона рублей на достройку стадионов двух школ, находящихся в моем округе - № 40 и 49. Кроме того, 400 тысяч рублей будет дополнительно выделено на нужды гимназии №6 и 225 тысяч рублей - для нужд гимназии №40, - поделился депутат Аксенов в разговоре с "КП".

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.