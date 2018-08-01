Москва отдает Верхневолжью свалку под Тверью

1 Авг. 16:58 2018-08-03T12:11:22+03:00

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Пару недель в Твери бушевали мусорные страсти. А всё потому, что тверские компании, занимающиеся сбором и вывозом отходов, получили письма от ООО «Полигон», владеющего свалкой в Славновском сельском поселении, неподалеку от Твери. Недавно введённую в эксплуатацию свалку хотели закрыть с 1 августа, потому что исчерпан лимит первой очереди полигона.

Куда возить мусор? Ведь Тверь производит в месяц более 10 000 тонн отходов. Ещё пару лет назад столица Верхневолжья задыхалась от дыма старой свалки, что за деревней Пуково по Бежецкому шоссе. Оказалось, что свалкой в Славном владеет ГУП правительства Москвы, и к решению мусорной проблемы подключились региональные власти.

Губернатор Игорь Руденя 25 июля во время беседы с журналистами рассказал, что полигон не просто продолжит работу, но и будет в ближайшее время передан в областную собственность. Московские и тверские чиновники сели за стол переговоров.

Первого августа источник в региональном Минстрое и ЖКХ сообщил: все прошло успешно, стороны приступили к оформлению сделки по передаче полигона в собственность области.

- В настоящее время проходят установленные процедуры подписания документов, предусматривающих передачу Тверской области имущественного комплекса полигона, – сообщил «КП» представитель министерства. – Юридических тонкостей много, но никто не заинтересован в затягивании решения, поэтому специалисты в Москве и Твери работают в ускоренном режиме. Однако точную дату сделки в министерстве не называют.