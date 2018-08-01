2018-08-03T12:11:22+03:00
Общество

Москва отдает Верхневолжью свалку под Тверью

Идёт оформление сделки
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Проблему с вывозом мусора в Твери власти обещали решить.Проблему с вывозом мусора в Твери власти обещали решить.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Пару недель в Твери бушевали мусорные страсти. А всё потому, что тверские компании, занимающиеся сбором и вывозом отходов, получили письма от ООО «Полигон», владеющего свалкой в Славновском сельском поселении, неподалеку от Твери. Недавно введённую в эксплуатацию свалку хотели закрыть с 1 августа, потому что исчерпан лимит первой очереди полигона.

Куда возить мусор? Ведь Тверь производит в месяц более 10 000 тонн отходов. Ещё пару лет назад столица Верхневолжья задыхалась от дыма старой свалки, что за деревней Пуково по Бежецкому шоссе. Оказалось, что свалкой в Славном владеет ГУП правительства Москвы, и к решению мусорной проблемы подключились региональные власти.

Губернатор Игорь Руденя 25 июля во время беседы с журналистами рассказал, что полигон не просто продолжит работу, но и будет в ближайшее время передан в областную собственность. Московские и тверские чиновники сели за стол переговоров.

Первого августа источник в региональном Минстрое и ЖКХ сообщил: все прошло успешно, стороны приступили к оформлению сделки по передаче полигона в собственность области.

- В настоящее время проходят установленные процедуры подписания документов, предусматривающих передачу Тверской области имущественного комплекса полигона, – сообщил «КП» представитель министерства. – Юридических тонкостей много, но никто не заинтересован в затягивании решения, поэтому специалисты в Москве и Твери работают в ускоренном режиме. Однако точную дату сделки в министерстве не называют.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Мальчики в Тверской области рождаются чаще, чем девочки
Житель Твери расправился со своей матерью в Химинституте
Мобильная флюорографическая установка побывает в пяти районах Тверской области
Молодая девушка стала виновницей серьезного ДТП в Тверской области
Две 14-летние девушки ушли из приюта в Тверской области
Школы и детские сады в Твери готовятся к новому учебному году
Грузовой поезд сбил 22-летнего парня на перегоне между станциями в Тверской области
Суд назначил наказание телефонному террористу из Тверской области за ложную информацию
К 2024 году в Тверской области планируют отремонтировать свыше 3,5 тысяч км дорог
18 жителей Твери на незаконных банковских переводах заработали более 11 млн рублей
За стрельбу в новогоднюю ночь в Тверской области мужчина получил шесть с половиной лет колонии
Семилетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области по вине пьяного водителя
Чемпионат по аджилити пройдет в Тверской области
Мужчина украл дрова у соседа в Тверской области
Дорожники приводят в порядок тротуары в Твери
Фестиваль колокольного звона пройдет в Тверской области
В рамках тверского марафона «Бегу и радуюсь»пройдет Сладкий забег
День российского кино отметят в Твери
Новые лавочки и урны устанавливают в Твери
"ГАЗель" вылетела в кювет в Тверской области
Администратор бассейна в Твери присваивала себе деньги от продажи абонементов
В Тверской области бывшая чиновница добилась выплаты денег от бывших коллег
"Скорая" больше часа ехала к мужчине, которому стало плохо на улице в Твери
Более 150 организаций отдыха для детей в Тверской области находятся под контролем Роспотребнадзора
Следователи возбудители уголовное дело по факту загрязнения реки в Тверской области
День ВДВ отметили в Твери
Молодой парень уснул на лавочке в Тверской области и остался без мобильного телефона
В Тверской области установилась жаркая погода