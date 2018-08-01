Зампред правительства Тверской области уехал рулить Торжком

1 Авг. 16:40 2018-08-03T12:11:22+03:00

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В Торжке состоялась церемония вступления в должность главы города, избранного депутатами местной думы 27 июля по итогам конкурсного отбора. Присягу новоторам принес Александр Меньщиков, до этого занимавший пост заместителя председателя Правительства Тверской области.

Почему рулить красивым, но провинциальным Торжком вызвался 37-летний перспективный чиновник, занимавший пост зампреда с 2011 года и курировавший при двух губернаторах Шевелеве и Рудене экономический блок, а до этого с успехом занимавший руководящие должности в банковской сфере, инвестиционных компаниях, центральном аппарате Министерства финансов РФ?

Видимо, такова была воля руководства областью. Уже два года в Торжке идет противостояние местных элит и бывшего главы Торжка Анатолия Рубайло. Не вдаваясь в перепетии противостояния, можно сказать, что все это не способствовало росту туристической привлекательности Торжка и дестабилизировало ситуацию в одном из самых красивых городов области. Теперь восстанавливать ситуацию придется Александру Меньщикову.

Добавим, что это не первый случай, когда зампред регионального правительства уезжает работать на периферию - в прошлом году Осташковский городской округ возглавил Алексей Титов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя регионального правительства Тверской области.

Кто будет курировать экономику региона с уходом Меньщикова - в областном правительстве пока не сообщают.