«Тверь Водоканал» установил новое электротехническое оборудование на Тверецком водозаборе

1 Авг. 11:00 2018-08-03T12:11:22+03:00

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Работы выполнены в рамках производственной программы 2018 года, их стоимость составила 1 млн 800 тысяч рублей.

Это оборудование позволяет автоматически, без присутствия персонала, подать напряжение от резервного источника в случае аварийного отключения основного и сохранить электроснабжение системы управления, освещения, диспетчеризации и автоматизации, а также станции электролиза Тверецкого водозабора, где готовится газообразный хлор для обеззараживания воды.

«Распределительное устройство мощностью 6 кВ, подающее напряжение на насосы и электродвигатели, мы модернизировали еще в 2014 году. Таким образом, на сегодняшний день обновлен весь комплекс электротехнического оборудования. Это повысит надежность электроснабжения такого важного объекта, как Тверецкий водозабор, который является источником питьевой воды для тверичан, а следовательно, и надежность водоснабжения наших потребителей», - говорит главный энергетик ООО «Тверь Водоканал» Александр Ческидов.

Распределительное устройство включает 5 новых силовых установок. Официальная гарантия завода-изготовителя на данное оборудование составляет 10 лет. Работы по модернизации энергооборудования объектов системы водоснабжения будут продолжены.