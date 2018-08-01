2018-08-03T12:11:22+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» установил новое электротехническое оборудование на Тверецком водозаборе

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» заменили устаревшее распределительное устройство Тверецкого водозабора напряжением 0,4 киловольта на новое современное оборудование отечественного производства.
Алина ПЕТРОВА
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Современное оборудование ООО "Тверь Водоканал"Современное оборудование ООО "Тверь Водоканал"
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Работы выполнены в рамках производственной программы 2018 года, их стоимость составила 1 млн 800 тысяч рублей.

Это оборудование позволяет автоматически, без присутствия персонала, подать напряжение от резервного источника в случае аварийного отключения основного и сохранить электроснабжение системы управления, освещения, диспетчеризации и автоматизации, а также станции электролиза Тверецкого водозабора, где готовится газообразный хлор для обеззараживания воды.

«Распределительное устройство мощностью 6 кВ, подающее напряжение на насосы и электродвигатели, мы модернизировали еще в 2014 году. Таким образом, на сегодняшний день обновлен весь комплекс электротехнического оборудования. Это повысит надежность электроснабжения такого важного объекта, как Тверецкий водозабор, который является источником питьевой воды для тверичан, а следовательно, и надежность водоснабжения наших потребителей», - говорит главный энергетик ООО «Тверь Водоканал» Александр Ческидов.

Распределительное устройство включает 5 новых силовых установок. Официальная гарантия завода-изготовителя на данное оборудование составляет 10 лет. Работы по модернизации энергооборудования объектов системы водоснабжения будут продолжены.

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