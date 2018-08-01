2018-08-03T12:11:22+03:00
Политика

Тайна, о которой молчит Веремеенко, спрессовывает ядерный щит страны

«Комсомолка» разбиралась в непубличности политика
Олег ХАДАЕВ
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Сергей Веремеенко.Сергей Веремеенко.
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Когда политик старается избегать публичности — это вызывает вопросы. Речь идёт о депутате Законодательного собрания Тверской области Сергее Веремеенко.

Недоумение улетучивается, когда внимательно изучаешь его биографию и обнаруживаешь причастность бизнесмена к обороноспособности страны, точнее - к особо секретной её части — ядерному щиту. Вероятно, следствием этого стали возможности санкции, которые США планируют наложить на предприятие, где руководит Веремеенко, и, вероятно, на него самого. Об этом стало известно 31 июля.

Теперь — подробности, по крайней мере те, что удалось найти в открытых источниках, так как всё остальное — государственные секреты.

Сергей Веремеенко является владельцем контрольного пакета акций научно-производственного предприятия «Сапфир». Мне, как и большинству читателей, это название ничего не говорит. Однако, этот самый «Сапфир» - базовое предприятие оборонной промышленности. И изготавливает предприятие Веремеенко микросхемы. Но не просто михросхемы, а особые, которые устойчивы к радиационному излучению.

Для тех, кто в армии не служил или забыл то, чему учили на уроках физики в школе, напомним, что, например, во время ядерного взрыва все электронные приборы выходят из строя из-за радиации и мощного электромагнитного импульса. Так вот, то, что разрабатывается и производится на НПП «Сапфир», как раз от всей этой гадости защищено.

О том, что эти микросхемы не просто важны, а играют ключевую роль, говорит тот факт, что они устанавливаются на межконтинентальные баллистические ракеты. Ну, наверное и ещё куда-то, но нам сиё неизвестно.

Кроме этого Сергей Веремеенко входит в совет директоров Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС), того самого, который поставляет нашей оборонке уникальные сплавы для нужд армии. Сплавы эти, к слову, нигде более не производятся. Так же ВИЛС участвовал в создании авиадвигателя пятого поколения.

Из всего изложенного выше следует, что Сергей Веремеенко также, как и его предприятия, является носителем государственных тайн, а с таким багажом, как вы понимаете, не до публичности.

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