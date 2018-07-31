Как десантники в Твери отметят День ВДВ

31 Июль 18:35 2018-08-03T12:11:22+03:00

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Дату 2 августа сложно перепутать с какой-то другой - это как еще один День города, потому что гуляют или выходят поглазеть на гуляющих почти все горожане. Разве что громогласное «Слава ВДВ!», флаги с парашютами и тельняшки с полосками цвета неба напоминают, что это все-таки другой праздник.

Конечно, речь идет о дне рождения Воздушно-десантных войск России. В этом году дата со дня образования этих войск особенно красивая - 88 лет. А начиналось все в 1930-м. Именно в тот год 2 августа на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. Именно с того дня на территории СССР эти войска были задействованы во всех вооружённых конфликтах.

Кстати, у Твери тесные связи с Воздушно-десантными войсками: два мэра города были десантниками - Александр Белоусов и Владимир Бабичев. Служил в крылатой пехоте и губернатор Тверской области Герой России Андрей Шевелёв.

По сложившейся традиции отметить День ВДВ в Твери приглашают не только тех, кто служил в десантных войсках, но и всех желающих.

Крылатая пехота готовится отпраздновать в городе 88-й день рожденияФото: Ирина ТАРАСОВА

Торжественные мероприятия начнутся в 11:00 на площади Победы с митинга, в котором примут участие представители правительства Тверской области, Заксобрания, городской администрации, а также ветераны Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников».

После слов поздравлений на стадионе Суворовского училища будет яркая показательная программа, где можно увидеть выступления парашютистов, военнослужащих Тверского гарнизона, спортсменов из «Союза десантников» и спецподразделения «Рысь» регионального УФСИН.

Тут же будут работать и интерактивные площадки, где горожане смогут не только увидеть, но и потрогать вооружение, начиная от средневекового и заканчивая современным из арсенала УФСИН по Тверской области, парашютные системы и системы спасения парашютно-десантной службы 12-й Минской военно-транспортной авиационной дивизии, а также оружие времен Великой Отечественной войны и исторической реконструкции времен Древней Руси.

Любые зрелища, связанные с адреналином, неплохо бы подкрепить и куском хлеба. Поэтому на площадке будет работать полевая кухня, чтобы все желающие смогли поддержать свои силы кашей.

В 13:00 торжественные мероприятия продолжатся праздничным концертом патриотической песни.

Торжественные мероприятия пройдут у Обелиска ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА

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Какие они, десантники?

Известно лишь, что бывших среди десантников не бывает. А потому мы решили рассказать о них их же словами. Кстати, большая часть этих фраз посвящена женщинам.

- Гуляй, братишка, спи спокойно, ведь где-то, стиснув автомат, тебя надежно охраняет в берете голубом твой брат!

- Там, где черт сломает ногу, ВДВ найдет дорогу.

- Была бы земля ласкова, а небо парашютиста не обидит.

- Смелость парашютиста не в том, что он не боится прыгать, а в том, что боится - но прыгает!

- Ни одна девушка не обнимает десантника так крепко, как подвесная система парашюта.

- Легче отнять кусок мяса у льва, чем девушку у десантника.

- У каждого десантника есть девушка, но не у каждой девушки есть десантник.

Красивая девушка - как небо, а небо принадлежит парашютисту.