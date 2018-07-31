Спастись от жары в Твери помогут фонтан и магазинный холодильник

31 Июль 14:41 2018-08-03T12:11:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Жарко, но уже не душно - конец июля так и не принес жителям региона живительной прохлады. До конца недели в дневные часы синоптики прогнозируют днем +27…+28. Так что жить можно, но осторожно. Особенно за здоровьем нужно следить тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ну а мы поможем советами, как пережить жаркие денечки в столице Верхневолжья.

Выходим из дома по росе

Утром на работу лучше выйти пораньше, когда еще относительно прохладно. Если есть возможность, хорошо бы прогуляться до места назначения пешком. В общественном транспорте с утра много людей, а значит, в салоне точно будет душно. Ситуацию могут спасти открытые окна, но и они не всегда помогают.

А вот любителям дневных прогулок необходимо соблюдать особую бдительность. Выходя из дома, обязательно захватите с собой головной убор и бутылку воды. Кроме того, не стоит подолгу задерживаться на солнце, передвигаться предпочтительно преимущественно по тени.

- Не стоит без лишней надобности покидать дом в «опасные» часы - с 11.00 до 17.00, когда вероятность получить тепловой удар очень высока. Оставайтесь в хорошо кондиционируемом помещении, - советует заместитель главного врача Областного клинического лечебно-реабилитационного центра по медицинской части, кандидат медицинских наук Ольга Бахарева.

Никакой синтетики

В знойную погоду не следует надевать синтетические вещи: они не «дышат». Отдайте предпочтение изделиям из хлопка или других натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух. Кроме того, чтобы не сгореть на солнце, не надевайте слишком открытую одежду.

Про еду

Здесь всё хрестоматийно: в жаркую погоду организму необходимы вода, овощи и фрукты. Не следует употреблять алкоголь, жареную, жирную, копченую и острую пищу, а также сладкие газированные напитки.

ВАЖНО !

Если жара все-таки оказалась сильнее и вам стало плохо, постарайтесь зайти в ближайший магазин, супермаркет или аптеку. Внутри помещений обязательно найдутся «зоны прохлады». Так, в магазинах это места продажи молочки, мяса, прохладительных напитков и всех других скоропортящихся продуктов. В аптеке комфортная температура держится из-за необходимости хранить лекарственные средства в соответствующей среде. Если поблизости нет магазинов и аптек, ситуацию может спасти фонтан. Купаться, конечно, не стоит, а вот смочить голову и руки вполне реально. Отдышаться можно в прохладе восьми городских фонтанов:

- на площади Пушкина

- у цирка

- в городском саду

- на проспекте Ленина у ТГТУ

- в сквере героев Чернобыля

- в микрорайоне «Южный»

- в сквере у Нового моста

- в сквере у Тверецкого моста

Кстати

Раньше на городском пляже было как в Сочи, а нынче - шаром покати

В середине июля Роспотребнадзор сообщил, что пляж на набережной Афанасия Никитина в Твери не прошел проверку по качеству почвы и воды... Но то сейчас. А вот раньше центральный, или главный пляж, как его называют горожане, был излюбленным местом встреч и отдыха. Тем более летом, в особенно жаркие деньки, какие стоят сегодня.

Но если 40 и 30 лет назад там была тьма народу, и, чтобы найти свободное место, надо было приходить рано утром, совсем как в курортном городе Сочи, то сегодня даже в самую жару загорающих, а тем более купающихся здесь совсем немного.

- Тогда жизнь была в принципе другая не из-за анализов воды и почвы, а потому что не было телефонов и интернета. Чтобы пообщаться, надо было где-то встречаться. Центральный пляж и был таким местом, особенно летом, - уверен коллекционер старинных фотографий Калинина Игорь Марченкофф.