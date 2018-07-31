2018-08-03T12:11:22+03:00
Общество

Подрядчик, который забыл отремонтировать дворы, заплатит 2 миллиона рублей в Твери

В дело вмешалась прокуратура
Альберт БОЙКОВ
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Суд признал директора виновнымСуд признал директора виновнымФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери практически год продолжается реконструкция дворовых территорий. Жители, которые попали под каток и лопаты рабочих, сначала радостно захлопали в ладоши: наконец-то их дворы приведут в порядок и заживут все с новым асфальтом. Но не тут-то было. Большинство дворов по-прежнему завалены щебенкой, через которую прорываются и пешеходы, и водители (подробнее об этом на kp.ru).

А где-то реконструкция и вовсе не начиналась. Так, еще 18 августа прошлого года администрация Московского района заключила муниципальный контракт с фирмой «СК ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к их дворовым территориям. Однако подрядчик к работам не соблаговолил приступить.

- Указанное бездействие, с учетом цены контракта, повлекло за собой неисполнение бюджета с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, - поясняют в областной прокуратуре.

В итоге по факту обнаруженных нарушений в отношении директора фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении. После этого дело было направлено на рассмотрение в один из судебных участков Московского района. Служители Фемиды решили привлечь директора юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере более 2 000 000 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу. Хочется надеяться, что на одном эпизоде сотрудники прокуратуры не остановятся. В Твери наберется несколько десятков домов, путь к которым до сих пор похож на прогулку по каменным тропам.

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