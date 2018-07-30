30 Июль 20:00 2018-08-03T12:11:22+03:00

Подтверждением этого стал визит Алексея Гордеева

Изменить размер текста: A A

Федеральные СМИ отмечают растущий статус Тверской области на российском уровне.

Например, Национальная служба новостей (НСН) отметила, что именно в Тверской регион Алексей Гордеев совершил свою первую региональную рабочую поездку в статусе вице-премьера.

- Вероятно, этот выбор не случаен, поскольку возглавляющий регион Игорь Руденя был заместителем Гордеева, когда тот руководил Минсельхозом РФ, и, как было заметно во время визита, бывшим коллегам удалось сохранить хорошие отношения, - отмечает НСН.

Также, информационное агентство напоминает, что ранее Тверской регион посетили практически все ведущие федеральные руководители, начиная с президента Владимира Путина.

Кроме того, в столицу Верхневолжья приезжали главы госкорпораций и коммерческих структур, таких как Роснефть, Россельхозбанк, Росагролизинг и Внешэкономбанк.

Напомним, что заместитель председателя правительства Алексей Гордеев и губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки посетили крупнейшие агропроизводства Тверской области.