Путь на "Нашествие" гостям фестиваля преградили комбайны в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-04T12:04:00+03:00

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Дорога на фестиваль от Твери заняла порядка трех часов. Хотя ехать всего ничего: в будни - минут сорок. Пробки. Где-то высоко в небе летал дирижабль, а сотни автомобилей вереницей тянулись к месту стоянки. А тут ещё комбайны... На узкой дороге встретились зерноуборочные машины и авто гостей фестиваля. По видимому, такой сюрприз стал большой неожиданностью как для тех, так и для других. Автомобилисты начали боязливо жаться к обочине, а комбайнерам пришлось применить все свои навыки пилотирования, чтобы совершить сложный маневр.

РАСКВАРТИРОВЫВАЕМСЯ

Наконец мы на месте. Получить аккредитацию удалось быстро - сказывается прошлогодний опыт. Ну теперь нужно заселяться: отправляемся в палаточный городок «Свердловск», путь до которого оказался непрост. Пешком пришлось пройти порядка трех километров по августовскому зною. И это с палаткой, и с другими фестивальными принадлежностями. Успокаивала лишь одна мысль – я такой не один. Пройти через «VIP» вход не удалось, однако стоит отдать должное организаторам, которые сумели отлично устроить внутреннюю логистику. Потоки людей предельно быстро проходили пункты досмотра и оказывались внутри. Установка палатки в городке «Свердловск» заняла около 20 минут, причем посильную помощь вызвались оказать соседи из Питера.

КТО И ОТКУДА

Что касается гостей фестиваля, то публика здесь очень разношерстная. Организаторы анонсировали, что фестиваль посетят не менее 200 тысяч человек. Но пока места на свежевыкошенной, выжженной солнцем поляне хватает всем. Можно встретить как убеленных сединами меломанов-рокеров,так и совсем маленьких детей. Людей разных убеждений и достатка. На несколько дней они становятся единым целым и забывают о реальности, которая находится за ближайшим забором. В первый день фестиваля гости не стеснялись эмоций, которые им подарили несколько десятков музыкальных групп.

Возвращаясь к палатке слышу, как издалека доносятся слова одной из песен Кукрыниксов.

- Эх, моя любимая, - вздохнул сосед и продолжил накачивать матрас.

Впереди два дня феста. Сегодня, 4 августа, пройдет множество интересных мероприятий. Гости фестиваля будут участвовать в викторинах, смотреть фильмы, слушать музыку и, задирая головы в небо, смотреть на летчиков, которые пронесутся над ними на сверхзвуковой скорости.

Комбайнерам пришлось применить всё свое мастерствоФото: Альберт БОЙКОВ

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