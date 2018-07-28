Почетный гражданин Твери Спартак Сычев отмечает 95-летие
28 июля свой 95-летний юбилей празднует Почетный гражданин Твери Спартак Андреевич Сычев.
Спартак Сычев - личность в Твери легендарная. С 2011 года он почетный гражданин города, его имя внесено в общероссийскую книгу «Лучшие люди России», он заслуженный юрист РФ. Прошел Великую Отечественную, воевал на Западном и Калининском фронтах. Участвовал в Курской битве, в освобождении Киева и Праги, форсировал Днепр, брал Берлин. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», имеет более 20 других наград.
В мирное послевоенное время сделал карьеру в органах военной прокуратуры. Вышел в запас в звании полковника юстиции, преподавал в Тверском госуниверситете. Он и сегодня в строю - в 2008 году избран председателем совета ветеранов Курской битвы.
Тверская городская дума поздравляет Спартака Андреевича с юбилеем. От лица депутатов Спартака Андреевича поздравил заместитель председателя ТГД Алексей Арсеньев.
От лица депутатов Спартака Андреевича поздравил заместитель председателя ТГД Алексей Арсеньев. Фото: пресс-служба ТГД