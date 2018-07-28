2018-08-03T12:11:22+03:00
Политика

Почетный гражданин Твери Спартак Сычев отмечает 95-летие

Тверская городская дума поздравляет юбиляра
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Спартак Сычев. Фото: пресс-служба ТГДСпартак Сычев. Фото: пресс-служба ТГД
Изменить размер текста:

28 июля свой 95-летний юбилей празднует Почетный гражданин Твери Спартак Андреевич Сычев.

Спартак Сычев - личность в Твери легендарная. С 2011 года он почетный гражданин города, его имя внесено в общероссийскую книгу «Лучшие люди России», он заслуженный юрист РФ. Прошел Великую Отечественную, воевал на Западном и Калининском фронтах. Участвовал в Курской битве, в освобождении Киева и Праги, форсировал Днепр, брал Берлин. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», имеет более 20 других наград.

В мирное послевоенное время сделал карьеру в органах военной прокуратуры. Вышел в запас в звании полковника юстиции, преподавал в Тверском госуниверситете. Он и сегодня в строю - в 2008 году избран председателем совета ветеранов Курской битвы.

Тверская городская дума поздравляет Спартака Андреевича с юбилеем. От лица депутатов Спартака Андреевича поздравил заместитель председателя ТГД Алексей Арсеньев.

От лица депутатов Спартака Андреевича поздравил заместитель председателя ТГД Алексей Арсеньев. Фото: пресс-служба ТГД

От лица депутатов Спартака Андреевича поздравил заместитель председателя ТГД Алексей Арсеньев. Фото: пресс-служба ТГД

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мальчики в Тверской области рождаются чаще, чем девочки
Житель Твери расправился со своей матерью в Химинституте
Мобильная флюорографическая установка побывает в пяти районах Тверской области
Молодая девушка стала виновницей серьезного ДТП в Тверской области
Две 14-летние девушки ушли из приюта в Тверской области
Школы и детские сады в Твери готовятся к новому учебному году
Грузовой поезд сбил 22-летнего парня на перегоне между станциями в Тверской области
Суд назначил наказание телефонному террористу из Тверской области за ложную информацию
К 2024 году в Тверской области планируют отремонтировать свыше 3,5 тысяч км дорог
18 жителей Твери на незаконных банковских переводах заработали более 11 млн рублей
За стрельбу в новогоднюю ночь в Тверской области мужчина получил шесть с половиной лет колонии
Семилетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области по вине пьяного водителя
Чемпионат по аджилити пройдет в Тверской области
Мужчина украл дрова у соседа в Тверской области
Дорожники приводят в порядок тротуары в Твери
Фестиваль колокольного звона пройдет в Тверской области
В рамках тверского марафона «Бегу и радуюсь»пройдет Сладкий забег
День российского кино отметят в Твери
Новые лавочки и урны устанавливают в Твери
"ГАЗель" вылетела в кювет в Тверской области
Администратор бассейна в Твери присваивала себе деньги от продажи абонементов
В Тверской области бывшая чиновница добилась выплаты денег от бывших коллег
"Скорая" больше часа ехала к мужчине, которому стало плохо на улице в Твери
Более 150 организаций отдыха для детей в Тверской области находятся под контролем Роспотребнадзора
Следователи возбудители уголовное дело по факту загрязнения реки в Тверской области
День ВДВ отметили в Твери
Молодой парень уснул на лавочке в Тверской области и остался без мобильного телефона
В Тверской области установилась жаркая погода