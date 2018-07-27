В Удомле наградили победителей регионального этапа журналистского конкурса «Энергичные люди»

27 Июль 14:00 2018-08-03T12:11:22+03:00

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Объявление победителей и чествование лучших авторов состоялось в филиале Тверской областной картинной галереи - Центре культуры и искусства «Дача «Чайка» художника В.К. Бялыницкого-Бирули 25 июля.

49 работ журналистов областных и районных СМИ были представлены на конкурс. В них авторы рассказывали о безопасном производстве и инновационных проектах, об энергетике будущего и исторических вехах становления отечественной атомной энергетики, о людях, благодаря которым отрасль стала мировым технологическим лидером.

В числе победителей регионального этапа: Галина Смирнова (газета «Тверская жизнь», г. Тверь), Николай Смирнов («Удомельская газета», г. Удомля), Ольга Комелова («Форвард-ТВ», г. Вышний Волочек), Наталья Капралова (газета «Тверские ведомости», г. Тверь).

Также дипломами и наградами отмечены работы Дарьи Самариной и Екатерины Смирновой («Караван+Я» г. Тверь), Дарьи Жуковой (газета «Тверские ведомости», г. Тверь), Елены Прокофьевой и Анны Грошевой (ТРК «Интеграл», г. Удомля), Натальи Фроловой («РТУ», г. Удомля) и Маргариты Котляровой («Удомельская газета», г. Удомля).

- Этот уникальный проект за свою короткую историю объединил ярких и талантливых журналистов. Он стимулирует развитие журналистики, формирует неравнодушное отношение общественности к жизненно важным темам, позволяет узнать о достойных людях, которые живут среди нас. Четыре года назад у тверских журналистов появилась прекрасная возможность сравнить свои профессиональные навыки с навыками коллег, работающих в других регионах страны. Этот опыт показал, что среди наших журналистов много профессионалов, талантливо освещающих актуальные вопросы производства, экологии, социальной сферы, - сказал и.о. заместителя директора Калининской АЭС по управлению персоналом Олег Лебедев в ходе церемонии награждения.

Своими впечатлениями об участии в проекте, полученном опыте и новых знаниях поделились призеры конкурса:

- Номинация «Атомная судьба», в которой я участвовал, - самая интересная, хотя и самая сложная, - отметил Николай Смирнов. - Герои моих статей - это уникальные люди, влюбленные в «атомную» профессию. По их биографиям можно отслеживать всю историю становления и развития атомной отрасли страны.

Победители регионального этапа получат право представлять Тверскую область на дивизиональном этапе - принять участие в итоговом Фестивале «Энергичные люди», который пройдет в сентябре в г. Заречном (Белоярская АЭС).