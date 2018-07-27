«Тверь Водоканал» перекладывает участок коллектора на улице Хромова

27 Июль 10:00 2018-08-03T12:11:22+03:00

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По нему осуществляется водоотведение от канализационной насосной станции №24 на улице Паши Савельевой, куда собираются стоки с микрорайонов Юность и Радужный, для дальнейшей транспортировки через все Заволжье на левый берег Тверцы до следующей насосной станции.

В ходе ремонтных работ аварийный участок старого стального коллектора диаметром 400 мм будет заменен на новый из пластика низкого давления диаметром 500 мм. Протяженность заменяемого участка – 90 метров. В результате увеличится пропускная способность коллектора, повысится надежность водоотведения и экологическая безопасность территории, в зоне которой расположены многоквартирные дома.

«Коллектор проложен в две нити, чтобы вывести одну из них в ремонт будем использовать пневматическое запорное устройство. Грунт здесь сильно обводнен,поэтому кроме экскаватора понадобится водооткачивающее оборудование. Вместе с тем, труба проходит по зеленой зоне, это позволит нам выполнить работы в довольно короткие сроки», - говорит начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Евгений Лунгол.

Во время ремонта водоотведение будет осуществляться без ограничения по второй нитке коллектора. Завершить работы планируется до конца этой недели.