«Депутатский миллион»: Наталья Павлюк потратила деньги на школы и детсады

30 Июль 16:50 2018-08-03T12:11:22+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте.

Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Наталья Павлюк шла на выборы по одномандатному округу в «Юности». Победив, наказы жителей без внимания не оставляет.

- Много обращений по дворовым территориям, по их ремонту. К сожалению, не можем всем помочь. Но деньги на изготовление проектно-сметной документации по трем дворам на улицах Седова, Паши Савельевой, Артюхиной мы выделили, - делится с «КП» депутат.

Львиная доля депутатского миллиона израсходована на детсады и школы. Текущий ремонт на выделенные народной избранницей деньги будет проведен в школах №№ 7, 14, 50. Что касается детсадов, то их в округе у Павлюк девять. Здесь будет проведен ремонт пищеблока, замена оконных блоков и рам, дверей, установка охранной сигнализации.

- К первому сентября я обязательно проеду по учреждениям образования - посмотрим, как освоены выделенные деньги, - заверила Наталья Павлюк.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета.

То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.