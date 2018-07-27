2018-08-03T12:11:22+03:00
Общество

Митрополита Тверского и Кашинского Савву торжественно встретили в Твери

В своем приветственном слове он обратился к владыке Виктору, священникам и прихожанам
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча прошла в Воскресенском кафедральном соборе ТвериВстреча прошла в Воскресенском кафедральном соборе ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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То моросящий, то усиливающийся дождь. Нескрываемое волнение прихожан и священнослужителей. И размеренный колокол, словно отсчитывающий секунды до действительно исторического события...

За полчаса за 16.00 в Воскресенском кафедральном соборе уже все было готово к встрече нового митрополита, которого действительно ждали с некоторым трепетом. Но когда на улице послушался шум колес и колокольный звон сменился на торжественный, все волнения сразу куда-то улетучились и отступили на второй план.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (напомним, Священный Синод его назначил на этот пост 14 июля), внимательно огляделся, неторопливо поднялся на крыльцо, осенил крестным знамением присутствующих и... еле заметно улыбнулся. У дверей храма караваем, белыми розами и несколько смущенными словами приветствия его встречали дети...

"Серьезный какой..." - пронеслось среди прихожан.

А дальше все пошло по строго установленному порядку.

После чина архиерейской службы и символичного облачения со словами приветствия от всех тверских священнослужителей выступил благочинный Кимрского округа, протоиерей Евгений Морковин.

Приветственное слово от благочинного Кимрского округа, протоиерея Евгения Морковина Фото: Ирина ТАРАСОВА

Приветственное слово от благочинного Кимрского округа, протоиерея Евгения МорковинаФото: Ирина ТАРАСОВА

- Ваше высокопреосвященство владыка Савва, решением Священного Синода вам выпал крест и радостное служение на тверской земле. Мы восприняли решение Синода, как ожидаемое событие, так как знали, что наступит такое историческое время смены вашего предшественника и нашего духовного отца владыки Виктора. Мы знали, что наступит исторический период прихода нового пастыря.

Мы хотим поздравить вас с этим, не знаем, как для вас, а для нас с радостным событием, потому что свершились наши ожидания. И в сегодняшнем праздновании памяти Святого Владимира и 1030-летия крещения Руси мы видим особый промысел. Владимир принес веру Христову на нашу землю, и мы верим, что он сейчас молится и о нас.

Надеемся, что следующий период истории тверской церкви с вами будет для нас спасительным и радостным.

Митрополит Савва помолчал несколько секунд, после чего обратился ко всем присутствующим. Казалось, что в своей первой речи он старался говорить лично с каждым.

В первую очередь со своим предшественником.

- Владыка Виктор, ваше служение ознаменовано увеличением количества приходов и увеличением паствы на тверской земле в этом ваша святая заслуга. И то что мы сегодня имеем, это труды ваших рук. Эту землю вы прошли вдоль и поперек и, конечно, вы переживаете сегодня некие смущения. Но я хочу их развеять. Вы для этой митрополии являетесь и будете являться почтенным и почетным старцем. Еще раз хочу вас поблагодарить и пожелать вам долгих лет жизни здесь на тверской земле.

В ответном слове Митрополит Савва сначала обратился к владыке Виктору (второй слева) Фото: Ирина ТАРАСОВА

В ответном слове Митрополит Савва сначала обратился к владыке Виктору (второй слева)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Затем со всеми владыками, священнослужителями, братьями и сестрами монастырей.

- Я хотел бы поблагодарить и вас, что вы пришли разделить этот день в молитвенном общении со мной. Конечно смущение и трепет присутствуют и в каждом из вас и, возможно, вы волнуетесь за свою судьбу, за свое дальнейшее служение... Но хотел бы вас уверить, что волнуюсь и я, поскольку не знаю, сколько Господь отведет и мне, и как будет совершаться служение на тверской земле. Но тем не менее я просил бы ваших святых молитв, чтобы Господь даровал мне истину и правильные решения, которые сегодня важны для тверской митрополии. В любом случае все мы священнослужители и прихожане и все благочестивые христиане призваны к одному - любить друг друга.

Служение священнослужителя сегодня это не просто ответственно, это супер ответственно, поскольку каждый наш с вами шаг, жест, взгляд может привести человека или ко Христу или соблазнить его. Я хотел бы, чтобы всякий раз каждый из вас думал о своем поведении и о своем служении, и чтобы каждый из нас стал достойным служителем церкви Христовой.

Значимую часть своей речи митрополит Савва адресовал именно прихожанам, тем людям, что собрались в этот день в храме. Он поблагодарил паству за то, что пришли увидеть его, признался, что впервые приехал и в город Тверь, и на тверскую землю. И поздравил всех с праздником.

А затем к священнослужителям и прихожанам Фото: Ирина ТАРАСОВА

А затем к священнослужителям и прихожанамФото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча Митрополита Тверского и Кашинского Саввы Фото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча Митрополита Тверского и Кашинского СаввыФото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча Митрополита Тверского и Кашинского Саввы Фото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча Митрополита Тверского и Кашинского СаввыФото: Ирина ТАРАСОВА

Облачение митрополита Фото: Ирина ТАРАСОВА

Облачение митрополитаФото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча Митрополита Тверского и Кашинского Саввы Фото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча Митрополита Тверского и Кашинского СаввыФото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча Митрополита Тверского и Кашинского Саввы Фото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча Митрополита Тверского и Кашинского СаввыФото: Ирина ТАРАСОВА

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