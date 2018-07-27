Тверь ждёт Великое противостояние и "Кровавая луна"

27 Июль 16:18 2018-07-30T07:35:47+03:00

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Сегодня, 27 июля, приблизится к Земле на минимальное расстояние – такое случается раз в 15–17 лет. Астрономы называют это Великим противостоянием.

Как сообщают в Московском планетарии, во время Великих противостояний Марс становится почти таким же ярким на небосклоне, как и Венера. С мая видимый диаметр диска планеты увеличится почти в два раза. Правда, невооружённому глазу он по-прежнему видится просто яркой звёздочкой, правда, окрашенной в оранжевые оттенки. Следующее Великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

И так совпало, что в этом году Великое противостояние Марса произойдет вместе с полным затмением Луны. Это будет самое длительное полное лунное затмение в XXI веке, его продолжительность составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск). Полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск) и будет хорошо видна практически на всей территории России. Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет красноватый оттенок, это явление еще называют «кровавой» Луной.

- Секрет окраски луны - в расположении небесных тел относительно друг друга, - пояснил «КП»-Тверь» координатор тверского астрономического клуба, ответственный за обсерваторию Дворца детей и молодёжи Сергей Плетнёв. - Когда земной шар закроет Луну от Солнца, его лучи будут проходить через нашу атмосферу, которая отфильтрует большую часть спектра, но красный цвет останется. Именно эти лучи и будут освещать, а заодно и подкрашивать Луну. Чем больший процент Луны будет закрыт, тем больше она приобретет розового оттенка, при полном затмении эффект будет максимальным. Благодаря такому оптическому эффекту, красную Луну также можно наблюдать, когда она только всходит над горизонтом.

Кстати, в наших широтах Луна служит хорошим ориентиром для поиска Марса. Планета будет видна ниже Луны у южного горизонта. Оба небесных тела будут иметь красноватый цвет.

Наблюдать за небом лучше вдали от города, где световое загрязнение сведено к минимуму. Если нет возможности поехать за город, нужно найти тихое место подальше от уличных фонарей. В наблюдении хорошо помогут бинокль, телескоп или просто фотоаппарат с хорошим зумом.

НА ЗАМЕТКУ

Как фотографировать "Кровавую" луну

- Самые красивые фотографии Луны получаются, когда она находится близко к горизонту - объясняет тверской фотограф Юлия Ягудина. - Лучше всего использовать длиннофокусный объектив. Впрочем, сейчас много фотоаппаратов с хорошим оптическим или электронным зумом. Используйте штатив - это сделает снимки более чёткими, поскольку при максимальном приближении малейшее дрожание рук исказит картинку. Максимально отрывайте диафрагму объектива, ставьте минимальную настройку параметра ISO (чувствительности - Ред.). Не снимайте на сверхдолгой выдержке, хоть это и помогает осветлить кадр, ставьте выдержку не более 1-2 секунд.

И, конечно, непременное условие удачной съемки - отсутствие облачности. А вот с этим у нас проблема, синоптики пока не обещают ясной погоды.

Луна на цифровой фотоаппарат с 30-кратным приближением Фото: Яков Гераськин

А В ЭТО ВРЕМЯ

Через две недели Поток Персеид

Через пару недель нас ждёт еще одно красивое астрономическое явление - Поток Персеид. Это метеорный поток, который каждый год появляется в августе со стороны созвездия Персея. Появляется он, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта - Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Случится эта красота 12 августа.