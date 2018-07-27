Властям Москвы предложили пустить в Тверь поезд, двигающийся со скоростью 1200 км/час

27 Июль 14:20 2018-08-03T12:11:22+03:00

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Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) предложили московским властям комплекс проектов, в числе которых запуск сверхскоростного поезда Hyperloop до ближайших регионов. В том числе и до Твери.

Проекты основаны на докладе «Исследование конкурентоспособности Москвы в сфере новой экономики».

По мнению разработчиков, запуск суперпоездов может превратить столицу в 30-миллионную агломерацию, привлечь новых специалистов и ещё больше способствовать экономическому развитию столицы и ближайших областей - Твери, Владимира и Калуги.

Проект Hyperloop придумал глава SpaceX Илон Маск, известный разработками беспилотных автомобилей и многоразовых космических ракет.

По задумке, поезд перемещается на аэродинамической подушке внутри длинной стальной трубы со скоростью до 1200 км/ч. А до Твери всего 150 километров. За сколько он доедет до Твери - за 10 минут? Таких данных разработчики не приводят, ведь составу нужно еще разогнаться и затормозить.

Такая транспортная система, вполне вероятно, будет полезна для Москвы, но как она скажется на экономике тверского региона? Тут всё далеко неднозначно.

- В первую очередь это может привести к ещё большему оттоку высококвалифицированных и наиболее энергичных специалистов из нашего региона, - считает директор Института экономики и управления ТвГУ Давид Ильич Мамагулашвили. - Москва легко переварит несколько десятков тысяч человек, а для Твери это будет серьёзным ударом. Высокоскоростную магистраль имеет смысл строить между Москвой и Санкт-Петербургом, для столиц это важный шаг в развитии. Ну а остальные регионы по-прежнему останутся периферией, даже если доехать до Москвы можно будет за полчаса.

По мнению экспертов, Hyperloop лишь усилит тенденции оттока экономически активного населения. Впрочем, региональные власти лелеют мечту о том, что случится как раз наоборот - из-за дорогой аренды столичные компании будут переносить свои офисы в Тверь. Для этого в столице Верхневолжья решили построить торгово-офисный центр Тверь-сити. Даже определились с территорией - его будут возводить на месте бывшего трамвайного парка на площади Капошвара. Правда, дальше проектов дело не пошло.

Впрочем, пока москвичи решают этот вопрос иначе.

- Сейчас компании стараются искать сотрудников на удалённую работу, всё что можно делать дистанционно, делают дистанционно, существуют целые виртуальные офисы, это помогает серьёзно экономить на аренде, - поделилась мнением с «КП»-Тверь» сотрудник московского HR-агентства Анна Николашина. - Тенденция развивается год от года. Личное присутствие на рабочем месте, как правило, требуется только для высшего менеджмента. Например, одна крупная телеком-компания к 2020 году планирует перевести до 70% штата сотрудников на «удалёнку».

Кроме высокоростного поезда московским властям Илон Маск и компания предлагают также создание квартала с воздушными такси и беспилотными автомобилями и внедрение в нём «изолированной климатической зоны». Впрочем, на Твери эти проекты вряд ли отразятся.