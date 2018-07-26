Бывшая супруга экс-главы ГИБДД по Тверской области, сидевшая за мошенничество, выходит на свободу досрочно

26 Июль 17:03 2018-07-30T07:35:47+03:00

Марина Польщикова и Валерий Кучерявых отсидели за мошенничество Фото: Из архива КП

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Ходатайство экс-супруги Валерия Кучерявых Марины Польшиковой об условно-досрочном освобождении удовлетворено областным судом.

Напомним, в марте 2016 г. Валерия Кучерявых и его бывшую супругу Марину Польшикову признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и причинении ущерба региональному бюджету в 5,8 млн рублей. По версии следствия, Кучерявых заставлял подчиненных составлять липовые протоколы об эвакуации автомобилей, которые якобы затем помещались на штраф-стоянку фирмы «Воск-Авто», принадлежащую Польшиковой. Вот такой семейный бизнес.

Валерия Кучерявых осудили на три года колонии общего режима, Польшикова получила такой же срок. Кроме того, их обязали возместить ущерб в 5,8 миллиона рублей.

Ни Польшикова, ни Кучерявых виновными себя не признали. Оба обжаловали решение суда и добились существенного смягчения приговора. Польшиковой назначили 2 года колонии-поселения, Кучерявых - 1 год 10 месяцев. Они вновь подали апелляции. Но суд на сей раз не был столь благосклонным - решение апелляционной инстанции отменили. Дело вернули на повторное рассмотрение. В итоге приговор, вынесенный Центральным районным судом, был оставлен без изменений.

Еще в декабре 2017 г. Польщикова, отбыв более половины положенного срока, подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но суд ей отказал.

Валерий Кучерявых вышел на свободу раньше экс-супруги - в феврале 2018 г.

Несмотря на испорченную репутацию, он быстро нашел работу. Устроился специалистом в отдел организации перевозок муниципального предприятия «ПАТП-1», которое контролирует работу общественного транспорта Твери: трамваев, автобусов и троллейбусов.

Чем займется Польщикова после освобождения, пока неизвестно.