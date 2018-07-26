На смену духоте в Тверь придет жара без осадков

26 Июль 15:32 2018-08-03T12:11:22+03:00

Раз не будет дождей, то самое время идти на пляж! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Устали от невыносимой духоты? Потерпите, осталось пара деньков, однако надо еще пережить выходные.

- До вторника погода еще будет неустойчивой. А все потому, что атмосферные фронты принесут в регион дожди с грозами, - спрогнозировала доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова. - Так что в пятницу, 27 июля, придется помокнуть. Потом дожди ожидаются местами.

Однако тучи периодически будут расходиться, и мы наконец-то увидим солнце. В эти дни в дневные часы температура возхдуха +26… +28. В воскресенье, 29 июля, будет +30. Ночью - не ниже +18 градусов.

А вот с середины недели инициатива перейдет к северо-западному скандинавскому антициклону без осадков, который постепенно вытеснит восточный циклон, погрузивший нас в атмосферу субтропиков.

Вместе с влажной жарой вытеснится и низкое атмосферное давление. Со вторника давление поднимется до 765 мм рт. ст., плюс ясное солнце и небо без облаков. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться у отметки +28 градусов.

Восточный ветер 3-4 метра в секунду перед грозами будет переходить в шквалистый. К воскресенью он сменится на северо-восточный, но к началу недели опять станет восточным.

КСТАТИ

Температурная норма на июль составляет 18,7 градусов, а норма осадков - 83 мм. По осадкам мы пока укладываемся, а вот с жарой в этом месяце переборщили.

- С точки зрения температуры отклонения в этом году существенные: то на 2, а то и на 5 градусов, - комментирует Наталья Сердитова.

Хотя это далеко не худший июль. Так, самый жаркий июльский день выпал на 29 июля 1986 года. Тогда зафиксировали +37,7. В самый некомфортный день июля было всего +2,2 градуса. А вот самый холодный июль в целом выпал на 1968 год.

О том, как пережить жару в Твесркой области без ущерба для здоровья, читайте ЗДЕСЬ,