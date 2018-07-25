«Депутатский миллион»: Елена Гончарова решила - благоустройство должно быть в приоритете

25 Июль 17:40 2018-07-27T09:19:32+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши с вами интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: площадку детскую отстроить, двор благоустроить, дорогу подлатать. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как же депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Елена Гончарова распределила свой депутатский миллион в следующих пропорциях: 5% - на образование (детсады, школы), 24% - на безопасность (системы видеонаблюдения на домах и пр.), 71% - благоустройство.

- Благоустройство и ЖКХ — вот что сейчас волнует жителей, - считает депутат.

Свой депутатский фонд Елена Гончарова не распределяет по какому-то конкретному избирательном округу, так как шла в думу по спискам — в поле зрения весть город. Так у дома на площади Славы, 2 к первому сентября должен закончится монтаж качелей, на Можайского, 78 — идет установка контейнерной площадки.

Пожелания граждан депутат собирала как по личным обращениям, поступившим к ней в думу, так и обратившись в администрации районов, куда часто пишут активные горожане. Но тут есть проблема — написать наши граждане горазды, а вот как дело дойдет до реализации …

- Мы не можем начать то или иное благоустройство по одиночному обращению. Нужно, чтобы эту инициативу поддержало общее собрание жильцов дома, а довести вопрос до голосования удается далеко не всегда, - рассказывает Елена Гончарова.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу.

Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как денежки лучше потратить, ведь он ближе к людям на местах.