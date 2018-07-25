Переполненный мусорный полигон под Тверью спасают от закрытия силами региональных властей

25 Июль 17:10 2018-07-26T15:55:40+03:00

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В Тверской области может обостриться мусорная проблема. В июле тверские компании, занимающиеся сбором и вывозом отходов, получили письма от ООО «Полигон», владеющим свалкой в Славновском сельском поселении, неподалеку от Твери. Недавно введённую в эксплуатацию свалку хотят закрыть с 1 августа, потому что исчерпан лимит первой очереди полигона. Полигон вновь сможет принимать мусор после ввода в эксплуатацию второй очереди - дополнительного участка для складирования отходов.

По сообщениям предприятий, вывозящих мусор, ближайшая открытая официальная свалка находится в Удомле. Из Твери туда мусор никто не повезёт - слишком большие издержки на транспортировку.

Есть ещё свалка под Торжком, но, по существующим соглашениям, она может принимать только торжокский мусор. Тверские отходы заполнят её через пару недель, и проблема снова обострится.

А ведь Тверь производит в месяц более 10 000 тонн мусора. Ещё пару лет назад столица Верхневолжья задыхалась от дыма старой свалки, что за деревней Пуково по Бежецкому шоссе. После долгих судов её закрыли и открыли новую, неподалёку от Славновского сельского поселения.

Свалка под Пуково уже не раз горелаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Учредителем компании «Полигон» и владельцем свалки, является правительство Москвы - ГУП Москвы «ЭКОТЕХПРОМ».

После нескольких дней шумихи в прессе к решению проблемы утилизации тверского мусора подключилось руководство региона.

- Мы обратились к руководству Москвы с просьбой помочь консолидировать эти активы. Вчера у нас состоялась встреча с мэром столицы Сергеем Собяниным, его заместителями, где обсуждалось завершение всех необходимых для этого процедур. В ближайшее время полигон будет передан в собственность Тверской области, его работа не будет остановлена, - поделился с журналистами после заседания областного правительства 24 июля губернатор Игорь Руденя.

Глава региона добавил, что в настоящее время на объекте идут работы по открытию новых карт для Твери и Калининского района, других муниципальных образований.

А в это время

Московский мусор везут в Верхневолжье

На днях общественники из Общероссийского народного фронта зафиксировали регулярное движение мусоровозов с номерами Москвы и Московской области или вообще без номеров на территорию Калининского района. Автомобили останавливаются на базе на трассе М-10 Москва - Санкт-Петербург, где выгружают контейнеры и возвращаются в свой регион. После этого на базу приезжают автомобили с маркировкой тверской компании, занимающейся транспортировкой мусора. Мусоровозы загружают контейнеры и увозят их в неизвестном направлении.

Представители ООО «Полигон» заверяют, что не принимали мусор из Москвы и новую свалку под Тверью за несколько лет заполнили только мусором из Твери и Тверской области.

Сейчас оэнэфовцы обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность ввоза мусора.

Справка «КП»

Новый полигон ТБО на 21-м км Бежецкого шоссе в Славновском сельском поселении начали строить в 2012 году. Планировали ввести в эксплуатацию шесть участков для складирования мусора - так называемых карт. По проекту, полигон рассчитан на 20 лет. По заверениям инвесторов, комплекс будет включать также площадки для сортировки, измельчения крупногабаритного мусора.