Сторожевой пес разодрал лицо 4-летней девочке в Тверской области

25 Июль 13:22 2018-07-25T13:23:53+03:00

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На конном заводе «Ахалтекинец», что в деревне Святье Кимрского района, разводят породистых лошадей. Посмотреть на прекрасных животных сюда нередко заглядывают туристы.

Вечером в понедельник, 23 июля, сюда к лошадкам приехала жительница подмосковной Дубны (завод на границе в Московской областью) со своей четырехлетней дочерью.

И надо же такому случиться, что еще на входе в ворота конезавода ребенок заприметил спящего на цепи алабая по кличке Рица. Девочка подошла, хотела погладить. Но сторожевая собака отреагировала — набросилась. Мать не успела подбежать. Алабай драл ребенка: вцепился в лицо, кусал за тело.

С трудом удалось оттащить собаку, девочку немедленно повезли в больницу в Москву. У малышки множественные раны лица и тела, задет позвоночник, повреждены почки. Сейчас за её жизнь борются врачи.

Сотрудники конного завода «Ахалтекинец» сегодня отказываются рассказывать о случившемся, бросают трубки.

Но, как пояснили «Комсомолке», посетители конезавода - место это вполне приличное, животных там содержат в чистоте и порядке. Алабай Рица сторожит территорию уже несколько лет, громко облаивает незнакомцев, раньше даже срывалась с цепи, но до этого случая никого не покусала.

Правоохранители по факту причинения тяжкого вреда здоровья возбудили уголовное дело.

- Руководством следственного отдела регионального Следственного Комитета России пбыл незамедлительно инициирован вопрос об изъятии уголовного дела, возбужденного по данному факту в органах внутренних дел по ст.118 УК РФ и передачи его в СКР для дальнейшего расследования, - сообщила «КП» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Алабай Рица по-прежнему сидит на цепи у двери конезавода. А пользователи соцсетей вступились за собаку, укоряя мать в том, что она не должна была подпускать ребенка к сторожевому псу.