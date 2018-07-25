2018-07-25T10:09:23+03:00
Происшествия

Экскурсионный автобус с 40 туристами перевернулся в Тверской области

Водитель уснул за рулем
Алина ПЕТРОВА
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Несмотря на то, что машина слетела в кювет, пострадало всего два туриста. Фото: ГИБДД по Тверской областиНесмотря на то, что машина слетела в кювет, пострадало всего два туриста. Фото: ГИБДД по Тверской области
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Экскурсионный автобус «Хендай» вылетел с трассы и перевернулся около часа ночи 25 июля. Авария произошла на 317-км автотрассы «Россия» в Вышневолоцком районе.

В автобусе — 40 пассажиров, в том числе 5 детей. Ехали из Бугульмы (Татарстан) посмотреть красоты северной столицы.

Несмотря на то, что машина сильно пострадала — разбито лобовое стекло, помят корпус — большого количества пострадавших нет. Подоспевшие на вызов медики оказали помощь двум туристам. Ехать в больницу они отказались.

- В своей объяснительной водитель указал, что уснул за рулем, - пояснили «КП» в управлении ГИБДД по Тверской области.

Туристов на дороге не бросили. Муниципальное автотранспортное предприятие Вышнего Волочка оперативно предоставило автобус, на котором все пассажиры поехали в Питер.

В автобусе выбиты стекла, искорежен корпус. Фото: ГИБДД по Тверскйо области

В автобусе выбиты стекла, искорежен корпус. Фото: ГИБДД по Тверскйо области

Под утро автобус еще не вытащими из кювета. Фото: ГИБДД по Тверской области

Под утро автобус еще не вытащими из кювета. Фото: ГИБДД по Тверской области

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