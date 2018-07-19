Бывшему зам. руководителю отдела СУ СК РФ по Тверской области, обвиненному во взятке, суд «накинул» еще четыре года колонии
Неудачей закончилось рассмотрение апелляции для бывшего заместителя руководителя отдела процессуального контроля СУ СК России по Тверской области Дениса Жукова, который в апреле текущего года был приговорен к двум годам колонии общего режима.
Напомним, в суде было доказано, что Жуков получил 1 млн 450 тыс. рублей от адвоката одного из бывших сотрудников бежецкой ИК-6, который был задержан за помощь осужденному. Жуков был задержан сотрудниками ФСБ во время передачи денег.
С приговором он не согласился и подал апелляцию. Рассмотрение которой два раза переносилось. В одном случае - из-за того, что защитники Жукова в суд не явились, в другом — из-за того, что не хватило ряда документов и их суду пришлось запрашивать.
И вот, 18 июля заседание состоялось — суд встал не на сторону Жукова. Согласно новому решению, статью, по которой его судили ранее, переквалифицировали на более жёсткую. И, ужесточили и наказание.
- Тверским областным судом по делу Жукова вынесен апелляционный приговор, которым он признан виновным в совершении преступления по ч.6 ст.290 УК РФ. Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - пояснили «КП» в пресс-службе Тверского областного суда.
Приговор в законную силу не вступил. Жуков, как и прежде, может подать апелляцию.