2018-07-19T13:19:31+03:00
Происшествия

Бывшему зам. руководителю отдела СУ СК РФ по Тверской области, обвиненному во взятке, суд «накинул» еще четыре года колонии

«Мягкий» приговор Денису Жукову был отменен
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Денису Жукову ужесточили приговор.Денису Жукову ужесточили приговор.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Неудачей закончилось рассмотрение апелляции для бывшего заместителя руководителя отдела процессуального контроля СУ СК России по Тверской области Дениса Жукова, который в апреле текущего года был приговорен к двум годам колонии общего режима.

Напомним, в суде было доказано, что Жуков получил 1 млн 450 тыс. рублей от адвоката одного из бывших сотрудников бежецкой ИК-6, который был задержан за помощь осужденному. Жуков был задержан сотрудниками ФСБ во время передачи денег.

С приговором он не согласился и подал апелляцию. Рассмотрение которой два раза переносилось. В одном случае - из-за того, что защитники Жукова в суд не явились, в другом — из-за того, что не хватило ряда документов и их суду пришлось запрашивать.

И вот, 18 июля заседание состоялось — суд встал не на сторону Жукова. Согласно новому решению, статью, по которой его судили ранее, переквалифицировали на более жёсткую. И, ужесточили и наказание.

- Тверским областным судом по делу Жукова вынесен апелляционный приговор, которым он признан виновным в совершении преступления по ч.6 ст.290 УК РФ. Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - пояснили «КП» в пресс-службе Тверского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил. Жуков, как и прежде, может подать апелляцию.

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