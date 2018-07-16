Делегации городов-побратимов приехали в Тверь

16 Июль 15:16 2018-07-16T17:25:52+03:00

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География побратимских связей Твери разнообразна и с годами расширяется. Есть города, с кем наш город дружит десятилетиями, а есть те, с кем сотрудничает всего несколько лет.

В этом году Тверь отметила 883-летие со дня основания. На праздник прибыли делегации из финского города Хямеенлинна, французского Безансона, болгарского Велико Тырново, китайского Инкоу, немецкого Оснабрюка, американского Буффоло, венгерского Капошвара, итальянского Монте Мурло. Многие в России, в Твери не в первый раз.

- Как правило, дружба между городами начинается с совместных проектов в сфере образования и культуры. Но в дальнейшем мы стараемся наладить и экономическое сотрудничество. Тверь занимает выгодное географическое положение и является инвестиционно привлекательным городом. Я надеюсь, наши партнерские отношения будут развиваться и в этом направлении, - заметил на встрече с представителями иностранных делегаций председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев.

- Я впервые побывал в вашей стране в 1991 году, в год 50-летия начала Великой Отечественной войны. И самые яркие впечатления о том визите остались от встречи с ветеранами,- поделился воспоминаниями господин Шлатермунд из Оснабрюка. – У меня есть возможность видеть, как развивается Россия, и хочу отметить, что эти перемены позитивны.

Среди депутатов, пришедших на встречу с иностранцами, были, в основном, руководители муниципальных предприятий и представители бизнес-сообщества, имеющие опыт работы с зарубежными партнерами.

- В сложные политические и экономические времена народная дипломатия приобретает особую роль. И эта функция сегодня возложена на нас с вами, поэтому наша задача – по окончании этой встречи обрести новые контакты, - приветствовал коллега депутат ТГД, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Дмитриев.

- Я уже в 6-ой раз встречаюсь с побратимами, и в результате у меня появились не только партнеры, но и настоящие друзья в разных странах, - рассказал депутат Вадим Дешевкин. - Я предлагаю после нашего общения в рамках работы профильного комитета Думы обобщить все предложения по сотрудничеству, проработать их с потенциальными партнерами. Так мы получим результат, который сплотит наши города.

На встрече прозвучал целый ряд предложений о сотрудничестве в самых разных сферах. Так, доктор из США готов приступить к реализации проекта по созданию в России онкоцентра, с обучением местных специалистов. Итальянцы предложили рассмотреть возможность совместного развития текстительной промышленности. Представитель делегации из Безансона господин БИЗ поделился идеей уже готового проекта в сфере образования. В местном университете на факультете прикладной лингвистики намерены готовить русскоговорящих преподавателей, для чего,безусловно, нужна помощь носителей языка.

Планами на ближайшее будущее поделился с гостями депутат Сергей Мамонов. В настоящее время в Твери идет работа по организации выставки товаропроизводителей, где ряд презентационных стендов планируется предоставить партнерам из городов-побратимов.

На встрече в думе. Фото: пресс-служба ТГД