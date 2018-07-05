2018-07-05T17:16:58+03:00
Общество

Отмечаем День семьи любви и верности в Твери

«КП»-Тверь» подскажет где погулять в праздник
Ирина ТАРАСОВА
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Все на праздник!Все на праздник!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Отметить День семьи, любви и верности 8 июля можно будет сразу на нескольких площадках в областной столице.

Горсад

12.00 - «Парад семьи». Гостей будут ждать семейный квест (с обязательными призами), аквагрим, фотозоны, детская анимационная программа.

13.45 - на эстраде Горсада мастер-класс по историческим бальным танцам.

14.45 - азотное шоу от Музея занимательных наук.

С 15 до 16 часов также на эстраде пройдёт концертная программа с участием танцевальных коллективов города.

С 14.00 на территории Горсада активисты молодежных организаций будут раздавать ромашки и советы, как сделать отношения в семье более гармоничными.

Площадь у Воскресенского собора (ул. Баррикадная, 1)

9.00-12.00 - Божественная литургия. Молебен в честь праздника

12.00 - 15.00 - «Русский сад»: фестиваль народных коллективов и народных инструментов.

12.00 - 15.00 - «Город мастеров»: выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Мастер-классы.

12.00-15.00 - «Воинский стан»: выставка оружия, доспехов, военные игры. Мастер-класс по русскому рукопашному бою «Буза».

12.00-15.00 - «У печки»: мастер классы по русскому домоводству для женщин и девочек.

12.00-15.00 - выставка «Моя семья»: конкурс тематических фотографий и рисунков.

12.00-15.00 - «Скатерть-самобранка»: бесплатное угощение всех участников праздника.

12.00-15.00 - «Потешная площадь»: игровые площадки, конкурсные и развлекательные мероприятия для семей.

Библиотека имени Горького (Книжный шатер)

12.00-16.00 - программа «Семью сплотить поможет мудрость книг»: книжная выставка, мастер-класс от семейного психолога, викторина, прогулка-квест «Птичий переполох в Твери», конкурс рисунка, настольные игры, книгообмен.

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