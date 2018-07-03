Не все первоклашки Твери хотят учиться у себя на районе

3 Июль 14:50 2018-07-03T14:52:38+03:00

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Лето только кажется периодом свободным от школьных забот. На самом деле, в жаркие месяцы случаются самые судьбоносные события в сфере образования.

Только-только отгремел основной период ЕГЭ. Выпускники с трепетом ждут последних результатов.

Также решается судьба будущих первоклассников. В сентябре первый раз в первый класс отправятся около 5,5 тысячи ребятишек - такую статистику дает городское Управление образования.

С 1 июля тверские школы начали прием заявлений от родителей, желающих записать ребенка в первый класс не по месту прописки. Напомним: сперва школы записали всех ребятишек, которые проживают на территории, закреплённой за образовательным учреждением. Ну а если остались места, то можно и остальных желающих записать.

- В этом году мы набрали пять первых классов по 30 человек и более в каждом, - поделилась с «Комсомолкой» директор школы № 17 с углублённым изучением математики Елена Кучина. - После записи всех детей, проживающих на территории, закреплённой за школой, осталось ещё 28 свободных мест. Желающих, конечно, было больше, так что записывали в порядке живой очереди. Некоторые родители пришли на запись ранним утром, ну а тем, кто пришёл позже, мест не хватило. Стоит отметить, что с каждым годом первоклашек становится больше.

В наиболее «рейтинговых» школах дела обстоят так: соискатели учебных мест (конечно, родители) приходят ни свет, ни заря - и стоят до победного. Выбирают учебное заведение по нескольким критериям - в первую очередь, по сложившейся годами репутации, также весомый вклад вносят отзывы тех, чьи дети уже учатся в этой школе. По признанию многих родителей, в последнюю очередь они обращают внимание на средний балл ЕГЭ в школе, и на места, занятые во всевозможных рейтингах.

Скоро в школуФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Золота» стало больше

Всего в этом году в Тверской области одиннадцатый класс школы закончили 5916 человек, из них 613 выпускников - отличники, удостоенные золотой медали. А это на 37 больше, чем в прошлом. Высшую оценку по русскому языку получили 36 человек, семеро - по химии, четверо - по истории, один человек набрал 100 баллов по математике профильного уровня. В Твери 48 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов.

Имена медалистов по традиции были занесены в книгу почета «Золотая молодежь Верхневолжья», которая ведется с 2008 года.

Стоит отметить, что вуз может учесть медаль при прочих равных показателях у конкурирующих абитуриентов. Также вуз может накинуть до 10 баллов к результатам ЕГЭ, но сколько именно, и накидывать ли вообще, каждое учебное заведение решает самостоятельно. Все это абитуриент узнает при подаче документов на факультет.