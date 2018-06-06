2018-06-07T14:14:39+03:00
Общество

Мигаловский аэродром в Твери приглашает на праздник

Будут показательные полеты, барабанщики и "солдатская" каша
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В Мигалово будет большой праздник. Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Мигалово будет большой праздник. Фото: пресс-служба администрации Твери
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10 июня в Твери, на аэродроме в Мигалово, состоится большой праздник, посвящённый 75-й годовщине формирования 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской (до 2009 года – Мгинская) дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка. Вопросы организации мероприятия и обеспечения безопасности гостей обсуждались на заседании рабочей группы антитеррористической комиссии администрации города Твери.

Праздничная программа на аэродроме начнётся в 10 часов с торжественного построения личного состава воинской части, затем пройдут митинг и церемония награждения военнослужащих и ветеранов. С 11 часов начнётся наиболее зрелищная – воздушная – часть праздника: пролёт самолётов военно-транспортной авиации и парашютные прыжки, с полудня начнётся показ моделей и полёты авиамоделистов, а также воздушных шаров.

В течение дня гостей праздника ждут выступление барабанщиков Тверского суворовского военного училища, демонстрация авиационной техники, находящейся на вооружении, это самолёты Ан-124, Ан-22, Ил-76, Ан-12, Ан-26, а также специальной аэродромной техники. Гостей праздника угостят "солдатской" кашей, будут работать торговая ярмарка, предприятия общественного питания и детские аттракционы. На специально установленной сцене состоится праздничный концерт.

В день праздника в посёлке Мигалово будет ограничено движение транспорта. Проезд легковых автомобилей по улицам Громова и Гайдара на время проведения праздничных мероприятий будет прекращён – временный знак «Въезд запрещён» будет установлен при слиянии улицы Громова с Рябеевским шоссе. Для всех гостей, приезжающих на личном транспорте, будет организовано две парковочных зоны: основная на территории 84-го военного городка (по левую сторону от дороги при движении в сторону Мигалово) и запасная – на территории 83-го городка (по правую сторону дороги). Перед въездом на парковки будут установлены указатели. Для удобства гостей будет организовано движение бесплатных автобусов от стоянки автотранспорта до контрольно-пропускного пункта аэродрома. Они будут курсировать с 9.30 и до окончания праздника. Желающие смогут пройти от парковки до территории аэродрома пешком.

В ходе совещания в администрации города также были обсуждены вопросы обеспечения общественного порядка, антитеррористической защищённости и безопасности дорожного движения в ходе праздника. В частности, правоохранительными органами в оставшиеся дни будет проведён ряд профилактических мероприятий. На период проведения праздника планируется организовать дежурство пожарного автомобиля и бригады скорой медицинской помощи.

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