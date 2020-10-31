Сотрудник заболел коронавирусом: Что делать владельцам бизнеса в Твери

Что делать, если сотрудник предприятия в Твери болен коронавирусом - рекомендации дал Роспотребнадзор.

Надо ли всех распускать по домам, если в коллективе есть заболевший коронавирусом, когда и куда сообщать о заболевшем, а может всем сразу в карантин?

Попробуем разобраться. Немного ковидной статистики: число заболевших коронавирусом в Тверской области растёт и напоминает уже не вторую волну, а цунами - каждый день около 150 новых больных, растёт количество умерших (30 октября было официально зарегистрировано 6 смертей) с диагнозом ковид. Болеют люди совершенно разных профессий и рода деятельности.

Незастрахован никто - заразу можно подцепить как на мероприятии, в кафе, на концерте, так и при банальных закупках в магазине.

Напомним, в Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.

Но далеко не все верят в маски - некоторые игнорируют.

Так вот, в любом коллективе может быть заболевший и как действовать в случае заболевания сотрудника? На сей счёт есть рекомендации Роспотребнадзора.

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В каждом трудовом коллективе должны вести журнал термометрии, сюда несколько раз в день вносятся показания температуры тела. Перед началом рабочего дня эта процедура обязательная, и если температура выше 37, сотрудника отправляют домой.

ЕСЛИ В КОЛЛЕКТИВЕ ЗАБОЛЕВШИЙ

Тут Роспотребнадзор приступает к эпидрасследованию с целью выявления источника заражения и противодействию распространения инфекции. В первую очередь определяется круг контактных лиц с заболевшим и они уходят на домашний карантин, подписывая обязательства не покидать стены собственного дома до второго теста на коронавирус.

Первый тест берут сразу после выявления заболевшего в коллективе. Если тест покажет наличие вируса, начинается курс лечения. Амбулаторно или в стационаре уже зависит от состояния больного.

Если нет, то после двухнедельного инкубационного периода человек возвращается к работе, и больничный лист ему должны закрыть в поликлинике, куда Роспотребнадзор направляет данные.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОФИСА

Пока сотрудник проходит лечение, на рабочем месте больного проводится дезинфекция. Это делается за счет предприятия силами лицензированных компаний.

Просто протереть хлоркой поверхности рабочего стола, стены и пол не достаточно. Но наличие хлорки, или другого дезинфицирующего средства с документами о его происхождении, сотрудники Роспотребнадзора проверят в ходе эпидрасследования. Равно как термометры, журнал термометрии и пр. Если предполагается прием посетителей, то в наличии должны быть маски и разделительные полосы для соблюдения соцдистанции.

Следить за выполнением этих требований должны органы муниципального контроля, которые в начале выписывают представление об устранении нарушений, и если повторная проверка дает тот же самый результат, направляют протокол в Роспотребнадзор.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

Если расследование Росротребнадзора покажет, что вышеуказанный протокол действий был нарушен - протокол отправляется в суд, где применяются санкции по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

В период ЧС или высокой готовности к ЧС гражданам предписан штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям - от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штрафы возрастают, если из-за халатности руководства работник получил серьезные осложнение, или умер от коронавируса: на ИП или юрлицо - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.