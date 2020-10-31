Коронавирус в Твери, последние новости на 31 октября 2020: чек-листы для больных и монахи с ковидом

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 31 октября 2020 таковы:

выявлены 9422 случая заражения COVID-19 (+146 инфицированных за последние сутки).

3637 (+48) человек изолированы.

319 (+6 за сутки) умерли.

5466 (+ 92) выздоровели.

Графика: Яндекс

В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.

Пятёрка лидеров по числу заражённых на 31 октября выглядит так:

Тверь 3177 (+51)

Кимры 638 (+4)

Конаковский район 663 (+9)

Ржев 636 (+8)

Торжок 449 (+12)

Больше 20 параметров включены в чек-листы для оценки состояния и дистанционного мониторинга за пациентами с подозрением на коронавирус или выявленным COVID-19.

Чек-листы позволят врачам принять решение о госпитализации пациента в зависимости от тяжести течения инфекции. Среди параметров не только общая клиническая картина, но и сопутствующие у пациента заболевания и дополнительные факторы риска.

Отдельный чек-лист разработали для дистанционного наблюдения за пациентами с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него.

С 29 октября Свято-Успенский Старицкий мужской монастырь вынужденно ушел на карантин, об этом говорится на официальном сайте обители. Причина: COVID-19 был обнаружен у монахов и трех сотрудников монастыря.

Теперь территорию монастыря нельзя посещать никому, в том числе паломникам и прихожанам.

Сообщается, что ковидом в монастыре заболели 10 человек, в том числе наёмные работники, которые приходят сюда для временных работ. Коронавирус подтверждён у одного из трёх иеромонахов обители, он госпитализирован.