В Устав Тверской области внесли поправки

На заседании. Фото: ЗСТО

В рамках очередного заседания Законодательного Собрания Тверской области 29 октября депутаты рассмотрели 15 вопросов. В частности, приняли постановление о назначении на должности мировых судей, в двух чтениях приняли поправки к Уставу Тверской области.

Также в двух чтениях были одобрены законы «О приостановлении действия отдельных положений закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» и «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области», «Об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества Тверской области за 2019 год», внесены изменения в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тверской области», рассмотрен ряд других региональных законов.

Кроме того, признан утратившим силу региональный закон «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации по кандидатуре для назначения на должность прокурора Тверской области». Также областные парламентарии заслушали информацию о деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области, которая была представлена его руководителем.

Основным вопросом повестки дня, безусловно, стало рассмотрение и принятие поправок к Уставу Тверской области - главному документу, по которому живет наш регион.

По результатам рассмотрения соответствующего законопроекта, поправки к Уставу Тверской области, внесенные губернатором Игорем Руденей и председателем Законодательного Собрания региона Сергеем Голубевым, были приняты областным парламентом в двух чтениях.

Всего корректировке подверглись 29 статей Устава Тверской области. Большая часть поправок обусловлена необходимостью приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством ввиду их изменения. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проводилось в стране 1 июля 2020 года. Важность этого процесса неоднократно подчёркивал глава региона.

- Внесённые изменения в Основной закон гарантируют суверенитет и территориальную целостность нашей страны, сохранение наших исторических духовных и нравственных ценностей, развивают социальный характер нашего государства, - считает губернатор Игорь Руденя.

Изменения, внесенные в Конституцию РФ, направлены на совершенствование регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.

Часть из них нашла свое отражение в поправках к Уставу Тверской области. В частности, в соответствии с изменениями в статью 73 Конституции РФ уточнены вопросы совместного ведения Российской Федерации и регионов (статья 16 Устава). Также Конституцией РФ (статьи 83, 102, 129) изменен порядок назначения прокурора субъекта Российской Федерации. Этим обусловлены изменения в статьи 87, 118 Устава. Теперь не требуется согласования представления Генерального прокурора РФ по кандидатуре для назначения на должность прокурора Тверской области с губернатором и Законодательным Собранием Тверской области.

На заседании. Фото: ЗСТО

В региональное законодательство также внесены соответствующие изменения (в частности, закон «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации по кандидатуре для назначения на должность прокурора Тверской области» признан утратившим силу).

Конституцией РФ (статья 77) установлены требования к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (губернатору), в частности, о постоянном проживании на территории России.

Одновременно установлен запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Указанные изменения отражены в части 3 статьи 111 Устава. Статьей 131 Конституции закреплено положение, согласно которому изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий в порядке, установленном федеральным законом. Аналогичное дополнение внесено в часть 1 статьи 137 Устава.

Федеральным законом от 01.05.2019 внесены изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым в дополнение к существующим типам муниципальных образований введен новый тип муниципального образования - муниципальный округ.

Одновременно установлены критерии отнесения муниципального образования к муниципальному и городскому округу, которые должны учитываться при осуществлении преобразований муниципальных образований. Указанные изменения нашли свое отражение при принятии законов Тверской области о преобразовании муниципальных образований и наделении их статусом муниципального округа. В связи с этим изменилось административно-территориальное устройство Тверской области.

Административно-территориальные единицы, относившиеся к районам области, стали округами. С учетом этого, статья 8 Устава изложена в новой редакции.

Также в Устав Тверской области внесен ряд других поправок. Соответствующие обновленному Уставу изменения будут внесены и в региональное законодательство.

- Разработка поправок велась как Правительством Тверской области, так и Законодательным Собранием. Проделана огромная совместная работа, результатом которой стал обновленный Устав Тверской области, приведенный в соответствие с Конституцией Российской Федерации, поправки в которую были поддержаны населением в ходе всенародного волеизъявления 1 июля текущего года, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

В двух чтениях областным парламентом приняты изменения в региональный закон о бюджетном процессе.

В частности, речь идет о приостановке до 1 января 2021 года действия пункта 1 статьи 22, устанавливающего срок внесения Правительством Тверской области на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области проекта регионального закона об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

Данный законопроект разработан в соответствии с федеральным законодательством. Напомним, что Федеральным законом № 367-ФЗ до 1 января 2021 года приостановлено действие пункта 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которым проект регионального закона о бюджете данного региона вносится на рассмотрение законодательного (представительного) органа в сроки, установленные законом субъекта РФ.

Также в двух чтениях принят региональный закон «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области».

Он предусматривает утверждение заключенных 2 сентября 2020 года между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Тверской области дополнительных соглашений к семи соглашениям (от 2010-2017 г.г.) о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области. Заключенными 2 сентября 2020 года дополнительными соглашениями продляются периоды погашения реструктурированной задолженности.

Спикер Заксобрания Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Голубев, председатель Законодательного Собрания Тверской области:

- Сегодня мы утвердили дополнительные соглашения (очень выгодные для региона), которые связаны с заимствованиями в федеральном бюджете. Хочу отметить, что в этом плане очень серьезная работа была проделана губернатором Тверской области и региональным Правительством – регион получил возможность отсрочки платежей по нескольким кредитам. Кроме того, внесены изменения в региональный закон о бюджетном процессе.

Подготовка регионального бюджета на 2021 год и на последующий двухлетний период идет непросто, в том числе, в связи с тем, что проект федерального бюджета только вчера был принят в первом чтении Государственной Думой. В связи с этим мы дали Правительству Тверской области дополнительное время для подготовки регионального бюджета и сняли ограничения по срокам его рассмотрения.

Мы надеемся и рассчитываем на то, что проект бюджета будет внесен в Законодательное Собрание в ближайшее время. Приложим все усилия, чтобы бюджет Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов прошел все соответствующие процедуры и был принят в нужные сроки. Рассчитываем, что в 2021 год Тверская область войдет с новым бюджетом.