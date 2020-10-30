Коронавирус в Твери, последние новости на 30 октября 2020: дезинфекция школ и смерть врача от COVID-19

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 30 октября 2020 таковы:

выявлены 9276 случая заражения COVID-19 (+142 инфицированных за последние сутки).

3589 (+48) человек изолированы.

313 (+5 за сутки) умерли.

5374 (+ 89) выздоровели.

Графика: Яндекс

В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.

Пятёрка лидеров по числу заражённых на 30 октября выглядит так:

Тверь 3126 (+26)

Кимры 634

Конаковский район 652 (+4)

Ржев 628 (+4)

Торжок 437

В школах Твери сейчас проводят дезинфекцию. Об этом накануне сообщила пресс-служба горадминистрации.

Уборка проводится в несколько этапов. Сначала помещения моют с с обычными моющими средствами, после чего обрабатывают все поверхности специальными дезинфицирующими препаратами и смывают их водой.

После каникул во всех тверских школах продолжат соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарные требования.

29 октября 2020 года ушел из жизни заведующий терапевтическим отделением Ржевской ЦРБ Вячеслав Евгеньевич Николаев. Некролог появился на сайте больницы.

По данным ржевских сми, у Вячеслава Николаева был подтвержден коронавирус со значительным поражением легких. Он проходил лечение в Областной больнице в Твери, сейчас от COVID-19 здесь лечатся ещё два ржевских доктора.