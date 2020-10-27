В Ржеве запрещены массовые мероприятия, но работе музейных центров это не мешает

Музей у памятника Советскому солдату в Ржеве работает в штатном режиме. Фото: ПТО.

На сегодняшний день тверичане и гости региона, несмотря на запрет проведения до 8 ноября любых массовых мероприятий, всё так же могут посетить мемориал Советскому солдату под Ржевом. Здесь же функционирует интерактивный музей, в котором в режиме мультимедиа рассказывают о ходе Ржевской битвы. В главном зале представлена диорама, рассказывающая о поисковых работах на полях сражения.

Все желающие, соблюдая требования Роспотребнадзора, то есть в масках, желательно и в перчатках, могут приехать, чтобы познакомиться с этими страницами истории Ржевского края. Интерактивный музей принимает посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, выходной в понедельник.

– Мы работаем в обычном режиме. Для всех посетителей у нас есть антисептик, а вот маски они должны захватить свои. Мы принимаем и тех, кто посещает мемориальный комплекс в индивидуальном порядке, и группы экскурсантов, - прокомментировала нам по телефону заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

«Ставка Сталина» (как по-другому называют музей «Калининский фронт. Август 1943 года»), расположенная в двух километрах от мемориала, также работает абсолютно в штатном режиме. Со вторника по пятницу – с 10:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 17:00. В понедельник – выходной.

Эти музеи входят в комплекс федерального Музея Победы.

Церемония закрытия Международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Фото: Степан КАМЕНЕВ

Впрочем, другие музеи в Ржеве не изменили график работы. Ржевский краеведческий музей и его филиал - Музей военной истории Ржева. В понедельник и вторник - нерабочие дни, а со среды по воскресенье краеведческий работает с 10:00 до 18:00 (в воскресенье до 17:00), а военный музей - с 11:00 до 17:00. Другая информация не появилась на сайтах учреждений.

Напомним, что по решению администрации Ржева с 12 по 25 октября действовал запрет на проведение массовых мероприятий в городе. В связи с тем, что рост числа заражённых COVID-19 продолжился, запрет продлили до 8 ноября.

В Ржеве не будут проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. А в школах не станут организовывать детские пришкольные лагеря на осенних каникулах.

С обращением о необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора и ходить в масках выступил глава Ржева Роман Крылов. Он рассказал, что коронавирусом переболели и его родные и близкие.

Возвращаясь к теме мемориала, обозначим, что сейчас к знаковому месту можно добраться на личном транспорте. Пока ещё только готовятся воплотить в жизнь идею с автобусами, которые бы ездили из Твери и Ржева до памятника Советскому солдату и обратно. Такой ответ дали нам в пресс-службе компании «Транспорт Верхневолжья». А из-за эпидемической ситуации пока непонятно, когда реализуют эти планы.