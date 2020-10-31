График работы почты, выплата пособий и пенсий в Твери 3 и 4 ноября 2020

Стал известен график доставки соцпособий на почту в Твери.

Почта РФ в Твери временно изменит график работы в праздничные дни 3 и 4 ноября. 4 ноября, среда, для всех отделений будет выходным, нерабочим днем - отмечается всероссийский День народного единства. 3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на час раньше.

4 ноября почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов. 5 ноября, в четверг, почта работает в обычном режиме.

Уточнить график работы отделений можно на сайте pochta.ru