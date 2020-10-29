Коронавирус в Твери, последние новости на 29 октября 2020: из-за роста числа заболевших власти увеличивают количество больничных коек

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 29 октября 2020 таковы:

выявлены 9134 случая заражения COVID-19 (+137 инфицированных за последние сутки).

3541 (+52) человек изолированы.

308 (+4 за сутки) умерли.

5285 (+ 81) выздоровели.

Графика: Яндекс

В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.

Пятёрка лидеров по числу заражённых на 29 октября выглядит так:

Тверь 3100 (+42)

Кимры 634

Конаковский район 648 (+8)

Ржев 624 (+5)

Торжок 437 (+6)

За последнюю неделю в Тверской области более чем на треть было увеличено число коек для лечения больных с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, госпитальный фонд вырос со 1190 до 1595 коек, 81% которых был обеспечен кислородом. Кроме того, в резервном фонде сейчас: 771 койка в Зубцовской, Кашинской ЦРБ, а также в здании поликлиники областной клинической больницы.

Оперативно ввести их в эксплуатацию можно в любой момент по решению штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, он, кстати, заседал вчера. Это позволит увеличить мощности коечного фонда до 2366 единиц.