Коронавирус в Твери, последние новости на 29 октября 2020: из-за роста числа заболевших власти увеличивают количество больничных коек

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
Последние новости о коронавирусе в Твери на 29 октября 2020 таковы:
выявлены 9134 случая заражения COVID-19 (+137 инфицированных за последние сутки).
3541 (+52) человек изолированы.
308 (+4 за сутки) умерли.
5285 (+ 81) выздоровели.
Графика: Яндекс
В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.
Пятёрка лидеров по числу заражённых на 29 октября выглядит так:
Тверь 3100 (+42)
Кимры 634
Конаковский район 648 (+8)
Ржев 624 (+5)
Торжок 437 (+6)
За последнюю неделю в Тверской области более чем на треть было увеличено число коек для лечения больных с коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, госпитальный фонд вырос со 1190 до 1595 коек, 81% которых был обеспечен кислородом. Кроме того, в резервном фонде сейчас: 771 койка в Зубцовской, Кашинской ЦРБ, а также в здании поликлиники областной клинической больницы.
Оперативно ввести их в эксплуатацию можно в любой момент по решению штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, он, кстати, заседал вчера. Это позволит увеличить мощности коечного фонда до 2366 единиц.
Графика: ПТО